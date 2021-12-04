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Hayvan satışı yalanıyla 243 bin liralık dolandırıcılığa 4 tutuklama

DHA

Hayvan satışı yalanıyla 243 bin liralık dolandırıcılığa 4 tutuklama


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde bir kişiyi büyükbaş satma yalanıyla 243 bin lira dolandıran 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Elifoğlu Mahallesi'nde oturan, ismi açıklanmayan kişinin büyükbaş satın almak isterken 243 bin lira dolandırıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, çok sayıda suç kaydı bulunan 6 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep
2021-12-04 16:22:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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