Hayvan satışı yalanıyla 243 bin liralık dolandırıcılığa 4 tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde bir kişiyi büyükbaş satma yalanıyla 243 bin lira dolandıran 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Elifoğlu Mahallesi'nde oturan, ismi açıklanmayan kişinin büyükbaş satın almak isterken 243 bin lira dolandırıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, çok sayıda suç kaydı bulunan 6 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, adreslerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep

2021-12-04 16:22:55



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