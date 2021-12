İnşaat firması mağdurları hakkını arıyor Aynı apartmanlardaki evlerin yüzlerce kişiye satıldığı iddiası

Gaziantep’te Yükseliş Turan Yatırım adlı bir inşaat firmasının Beylerbeyi ve Yeditepe Mahallelerinde inşası devam eden apartmanlardaki her daireyi 2 ila 15 kişiye sattığını iddia eden vatandaşlar, isyan etti. Yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar, mağdur edildiklerini söyledi.

Yükseliş Turan Yatırım adlı bir inşaat firmasının Beylerbeyi ve Yeditepe Mahallelerinde inşası devam eden apartmanlardaki her daireyi 2 ila 15 kişiye sattığını iddia eden vatandaşlar, firma önünde eylem yaptı. Mağdur edildikleri için yetkililerden yardım isteyen vatandaşlar, firma yetkililerine ulaşamadıklarını söyledi. İddiaların sorulacağı firma yetkililerine ise ulaşılamıyor.

“ Benim dairemi benden başka 15 kişiye daha satıldığını öğrendim”

Almak istediği dairenin daha sonradan 15 kişiye daha satıldığını öğrendiğini belirten mağdur Meryem Aslan, “ Yeditepe ve Beylerbeyi Projeleri adı altında aynı daireleri aklınıza gelmeyecek sayıdaki insanlara sattılar. 35 Bin TL demeden insanların yastık altı birikimlerini ellerinden alıp ev sahibi olma vaadiyle kandırdılar. İnsanlar 2014 yılından bugüne kadar para vermişler ne zamanki evimiz nerede dediklerinde ise firma yetkilileri türlü bahanelerle insanları kandırmış. Biz devletimizden yardım istiyoruz. Çıksınlar, saklanmasınlar biz açıklama bekliyoruz. Benim dairemi benden başka 15 kişiye daha satıldığını öğrendim” ifadelerini kullandı.

“İkimize aynı evi satmışlar”

Aynı evi aldıklarını tesadüfen fark ettiklerini söyleyen 2 kadın ise , “1 yıl önce 3+1 daire aldık. Aynı evi bir başka tarihte ablaya satmışlar. Merkezlerine gidiyoruz ancak her yer kapalı. Kimseyle muhatap olamıyoruz. Kimse daireniz şu zaman teslim olacak bile demiyor ve telefonlarını da açmıyorlar. Paralarımızı vermiyorlar. Mağdurlar olarak bir grup kurduk ve evraklarımızı oradan paylaştık. Tesadüfen ikimizin de aynı evi aldığı ortaya çıktı” dediler.

“Başımızı sokacak evimiz olsun istedik”

Ev sahibi olma umuduyla para yatırdığını ancak dolandırıldığını belirten mağdur Hacı Çiçek, “Ben de yaklaşık 1 yıl önce firmanın Beylerbeyi Mahallesinde inşası devam eden projeden 2+1 daire almak istedim. 40 bin TL ödeme yaptım ama 30 bin, 300 bin, 200 bin TL veren insanlarda var. Bu insanlar emeğini vermiş oraya bu hayatta emekten üstün bir şey yoktur. İnsan emeğini bir umuda bağlar bizde başımızı sokacak evimiz olsun istedik. Bu adamlar bizi dolandırdı. Bunun adı düpedüz dolandırmaktır. Beylerbeyi ve Yeditepe Mahallerinde inşaatlar var. Toplamda şuana kadar 100 kişiyiz ama belki daha fazlayızdır” diye konuştu.

