Gaziantep’te PKK/KCK operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, PKK/KCKPYD/YPG silahlı terör örgütüne yönelik yaptığı operasyon sonucu terör örgütü üyesi 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümü ekipleri, PKK/KCKPYD/YPG silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında; terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen M.A. isimli örgüt mensubunu 02.12.2021 tarihinde yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, savcılık ifadesinde PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğünü itiraf ettiği M.O. isimli şüpheli de yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.