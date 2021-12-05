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Gaziantep Süper Amatör Küme Araban Belediyespor: 3 - Gazispor: 0

İHA

Gaziantep Süper Amatör Küme Araban Belediyespor: 3 - Gazispor: 0

Gaziantep Süper Amatör Küme'nin Şampiyonu Araban Belediyespor Gaziantep Gazispor ile Gaziantep’teki Hasan Celal Güzel Stadında yaptığı karşılaşmada Araban Belediyespor 30 galibiyetle ayrıldı.
Süper Amatör Küme de grup lideri Araban Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep Gazispor’u 30 mağlup etti. Gaziantep Hasan Celal Güzel Stadında yapılan karşılaşma boyunca Araban Belediyespor'ün üstün oyunu farklı galibiyeti getirdi. Maç sonrası oyuncuları ve teknik heyeti kutlayan Araban Belediye Başkanı ve Araban Belediyespor Başkanı Hasan Doğru, "Futbolcularımız ilçemize yakışır bir mücadele verdi. Tüm teknik heyeti ve oyuncularımızı kutlarım. Deplasmanda olmasına rağmen bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ederim" diye konuştu.

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