100 aileye tarihte yolculuk Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı: "100 yıl önce topların patladığı, binlerce insanımızın şehit düştüğü bu yerden sanayi merkezi ortaya çıktı"

SANKO Holding tarafından düzenlenen, “Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yılında SANKO’lu 100 Aile Tarihte Yolculuğa Çıkıyor” etkinliği kapsamında, Türkiye’nin dört yanından Gaziantep’e gelen aileler, SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Gaziantep’in Kuruluşunun 100’üncü yılında, kurtuluş mücadelesini daha iyi anlamak ve nesillere aktarabilmek amacıyla Gaziantep’e gelen aileler, SANKO Üniversitesi’ni gezme, üniversite yönetimi ile akademisyenlerini tanıma ve uygulamaları yerinde inceleme fırsatı buldu. Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, ziyarete gelen öğrencilere “Sevgili gençler, buraya geliş amacınız Gaziantep’in kurtuluşunu anlamlandırmak ve kutlamak. SANKO’nun sadece tekstil, enerji, çimento, ambalaj sektörlerinde olmadığını, özellikle gençlerin yetişmesine, bilgiyi öğrenmesine, üretmesine, sürekli araştırmasına yönelik üniversite kurduğunu ve çok donanımlı hastanemiz olduğunu da bilmenizi istedik” dedi. İstiklal Savaşında çok büyük bir mücadele verildiğini, genciyle, yaşlısıyla binlerce vatan evladının şehit düştüğünü anlatan Prof. Dr. Dağlı, 100 yıl önce topların patladığı, binlerce Anteplinin şehit düştüğü bu topraklarda bugün kocaman bir şehir ve ülkenin en önemli sanayi merkezlerinden birisinin ortaya çıktığını söyledi. “Büyükannelerimiz, büyükbabalarımız ellerinden gelen her şeyi yıllar önce savaşlarda yaptı. Şimdi sıra bizde, elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Bunun için de sevdiğiniz meslekleri tercih edin ve bunu da en iyi şekilde yapın” diyen Prof. Dr. Dağlı, SANKO Üniversitesi ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Sizlere eğitimin önemini anlatmak ve sağlık alanındaki başarılarımızı paylaşmak istiyorum. Üniversite Araştırma Laboratuvarı’nın gerçekleştirdiği Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2021 Raporunda, genel memnuniyet alanında 198 üniversite arasında, 8’inci sırada yer aldık ki, bu büyük bir başarıdır. İleri ki yıllarda sizleri annelerinizin ve babalarınızın mensubu olduğu SANKO Holding gibi büyük bir ailenin parçası olmaktan gurur duyduğumuz üniversitemizde görmek isteriz. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum.”

"SANKO sağlık temalı üniversite"

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım da 2014 yılında eğitim yolculuğuna başlayan üniversitenin, sağlık temalı bir üniversite olarak eğitim verdiğini anımsattı. Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim verdiklerini kaydeden Dr. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda (SHMYO) ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriyoruz. Ayrıca Tıp Fakültesi, 8 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda da yetkilendirildik.”

"Tıp Fakültesi 92 öğretim elemanı ile hizmet veriyor"

Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Çetin, fakültede her biri Türkiye’nin köklü ve başarılı üniversitelerinden yetişmiş 92 öğretim elemanı ile öğrencilere hizmet sunduklarına vurgu yaptı. Güncel teknolojinin bütün olanaklarıyla donatılmış dersliklerin yanı sıra, mesleki beceri, multidisiplin, fizyoloji ve bilgisayar becerileri gibi laboratuvarları içeren geniş bir laboratuvarlar alt yapısına sahip olduklarının altını çizen Prof. Dr. Çetin, “Tıp Fakültelerinin önemli laboratuvarlarından biri olan Anatomi Laboratuvarımızda, her eğitim yılında yurt dışından özel olarak getirtilen tam vücut kadavralarında öğrencilerimiz öğrenim süreçleri boyunca birebir diseksiyon eğitimi alabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de az sayıda üniversitede bulunan ve uzaktan kumanda edilebilen hasta simülasyon maketlerinin yer aldığı yüksek teknolojili simülasyon laboratuvarlarının da bulunduğunu bildiren Prof. Dr. Çetin, şöyle konuştu:

"Bu laboratuvarlarda bebek, çocuk ve erişkin hasta simülatörler kullanılarak öğrencilerimizin mesleki ve klinik beceri uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Bu sayede öğrencilerimiz hasta ile yüz yüze gelmeden önce zor ve nadir vakalar konusunda becerilerini geliştirme yeteneklerini kazanmaktadırlar. Vizyoner tıp eğitimimiz eşliğinde geleceğin hekimlerini yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimiz klinik tıp eğitimi aşamasına geçtiklerinde hastanemizin son teknoloji ile donatılmış laboratuvar ve klinik alt yapılarından (Organ Nakil Merkezi, İnme Merkezi, Kalp Merkezi, Obezite Merkezi ve Tüp Bebek Merkezi vb) eğitim amacıyla yararlanabilmektedir.”

Sankonuk uygulaması

Tıp Fakültesinde sundukları eğitimin ulusal ve uluslararası standartlarda olduğunun kayıt altına alınması için başlatılan akreditasyon çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağına dikkat çeken Prof. Dr. Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ayrıca, Tıp Fakültesi öğrencilerimizin eğitim hayatlarının ilk yılından itibaren bilimsel bir bakış açısı kazanabilmeleri için seçmeli proje dersleri uygulamamız kapsamında birer proje hayata geçirmeleri ve bu projelerinin sonuçlarını ulusal veya uluslararası kongrelerde sunma fırsatına sahip olabilmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerin evrensel bakış açısı kazanabilmeleri için, Avrupa Birliği Erasmus+ programları ile yurtdışında farklı eğitim kurumlarını ziyaret edebilmeleri, SANKONUK ve Tıpta İnovasyon Buluşmaları gibi bilimsel organizasyonlar ile uluslararası alanda tanınan başarılı bilim insanları ile bir araya gelebilmeleri sağlanmaktadır. Paydaş üniversite olduğumuz TEKNOFEST gibi önemli platformlarda öğrencilerin projelerini sergilemeleri için gereken desteği sunmaktayız. Tıp Fakültemiz Covid19 pandemisinin başlamasından itibaren eğitim ve öğretim sürecinin sağlıklı yürüyebilmesi için uyguladığı tedbirler, sağlanan teknolojik bilişim altyapısı ve aldığı Güvenli Kampüs Belgesi ile bu süreci başarılı bir biçimde sürdürmektedir.”

Hemşirelik mesleğinin önemi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu da hemşirelik mesleğinin bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve iyileştirme aşamalarının hepsinde yer aldığını belirterek, sağlık bakım hizmetlerinde ve COVID19 salgını süresince dünya genelinde daha da önemli hale geldiğini vurguladı.

“Hemşirelik mesleği; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve iyileştirme aşamalarının hepsinde yer alır. Bunun pandemi sürecinde daha iyi farkına vardık” diyen Prof. Dr. Ovayolu, özetle şunları paylaştı:

“Üniversitemizde öğrencilerimizin hem son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarda eğitim görmesi için çabalıyor hem de SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde mesleki uygulamalar yapıyoruz. Hemşirelik mesleği sadece lisans eğitiminden oluşmaz, aslında hemşirelik mesleğinde teknoloji ve gelişimleri takip ederek yaşam boyu öğrenmenin devam ettiğini öğrencilerimize aktarmaya çalışıyoruz.”

Pandemi döneminde de eğitimler devam etti

SHMYO Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Kervancıoğlu ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri olmak üzere dört programda, alanında uzman akademik kadro tarafından eğitim verildiğini belirtti. Kaliteli sağlık hizmeti sunumunun önemli sac ayaklarından biri olan bu program mezunlarının yetersizliğinin ülkemizin sağlık sektöründeki önemli açıklarından biri olduğuna işaret eden Prof. Dr. Kervancıoğlu, geçtiğimiz yıl eğitime başlayan adaylar tarafından yoğun ilgi görerek her iki akademik dönemde kontenjanları doldurduklarını kaydetti. Pandemi koşullarına uygun olarak tüm programlarda teorik derslerin bir kısmının yüz yüze, bir kısmının ise çevrimiçi uzaktan eğitim şeklinde uygulandığını bildiren Prof. Dr. Kervancıoğlu, şunları anlattı:

“SHMYO yerleşkesindeki yeni ek binamızda teorik dersler dışında, programların gerektirdiği ihtiyaçlara uygun tasarlanan donanımlı mesleki beceri laboratuvarlarında öğrencilere ilk pratik eğitimleri verilmektedir. Öğrencilerimiz gerçek hasta üzeri pratik eğitimlerini ise Türkiye’nin en büyük ve donanımlı özel hastanelerinden olan SANKO Üniversitesi Hastanesinde yapmaktadırlar. Üniversitemizdeki profesyonel akademik kadro ile teorik ve yoğun pratik eğitim sonrası tüm mezunlarımız ülkemizin her yerinde mesleğini başarı ile gerçekleştirecek donanıma sahip olacaktır.”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Öğr. Gör. Funda Esin Fakılı, bölümün çalışma alanları, akademik kadrosu, iş olanakları ve sunulan eğitime ilişkin bilgi verdi. Beslenme ve Diyetetik Bölümünün akredite olduğunu hatırlatan Öğr. Gör. Fakılı, “Bölüm laboratuvarlarımızda gerekli uygulamaları yaparak, teorik ve pratik eğitimi bir arada veriyoruz. Bölümümüz, öğrenci kulübümüzle iş birliği içinde pek çok sosyal sorumluk projesine imza attı” diye konuştu.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı’ndan Öğr. Gör. Hakan Polat ise “Fizyoterapist; hastalık ve engel durumlarından kaynaklanan ağrı ve fonksiyonel yetersizliklerle ilgili gerekli özel ölçme ve değerlendirmeleri yapan ve bu değerlendirme sonuçlarından yola çıkarak yaşam kalitesini artırmak için uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayarak uygulayan profesyonel sağlık personelidir” diyerek, şöyle devam etti:

“Uygulamalı dersleri laboratuvarlarda gerçekleştiriyoruz. Tıp bilimleri, klinik bilimleri ve mesleki beceri dersleri alanlarında özelleşmiş deneyim sahibi hocalarımız tarafından anlatılmaktadır. Mezun olduktan sonra spor, manuel terapi, nörolojik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, kardiyopulmoner rehabilitasyon/solunum, el rehabilitasyon, protez rehabilitasyon, ortez rehabilitasyon, erişkin kadın ve erkek sağlığı, romatolojik rehabilitasyon, obezite rehabilitasyon, onkolojik rehabilitasyon fizyoterapistliği ve birçok alanda fizyoterapistler olarak çalışmaktayız. Kamu ve özel hastaneler (devlet/özel hastaneler/tıp merkezleri/ birinci basamak sağlık hizmetleri), kamu kuruluşları (Sporcu Eğitim Sağlık ve Araştırma Merkezi, huzurevi, bakımevi, çocuk esirgeme kurumları), spor kulüpleri, sağlıklı yaşam merkezleri ve spor merkezleri, okullar ve özel eğitim veren okullar, özel eğitim merkezleri, özel dal merkezleri, huzurevi ve bakım evleri, belediyeler, evde bakım merkezleri, hastalıklara özel vakıf ve dernekler, mezunlarımızın istihdam alanlarıdır. Mezunlar, mezuniyet sonrası eğitime katılıp yüksek lisans, doktora derecelerini alarak akademik kadrolara atanabilir.”

Sunumların ardından SANKO Üniversitesi Müzik Kulübü, kısa bir müzik dinletisi gerçekleştirdi, birlikte fotoğraf çekimiyle ziyaret programı tamamlandı.

