Nöroloji uzmanı Dr. Güzel, Hatem'de

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi, güçlü hekim kadrosuna Nöroloji Uzmanı Dr. Işıl Güzel'i kattı.

Hekim kadrosu ve branşların konusunda her geçen gün güçlenmeye devam eden Özel Hatem Hastanesi'nde Nöroloji Uzmanı Dr. Işıl Güzel hasta kabulune başladı.

Uzm. Dr. Işıl Güzel, 1980 yılında Manisa’nın Salihli ilçesinde doğdu. Orta öğrenimini SekineEvren Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2005 yılında mezun olan Uzm. Dr. Işıl Güzel 2006 ve 2012 yılları arasında Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı’nda ihtisasını tamamladı. Uzmanlık eğitimi sonrasında Bismil Devlet Hastanesi, Turgutlu Devlet Hastanesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi veözel hastanelerde görev yapmış olan Uzm. Dr. Işıl Güzel, mesleki çalışmalarına 2021 yılından itibaren Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde devam etmektedir.

Dr Güzel’in migren ve diğer baş ağrıları, parkinson ve diğer hareket bozuklukları, kas hastalıkları, epilepsi, elektro fizyolojik çalışmalar (EEG, EMG ), karpal tünel sendromu ve diğer sinir sıkışmaları, Polinöropati ve diğer periferik sinir hastalıkları (Nörolojik Ağrı Sendromları) , Multiple Skleroz, Alzheimer ve Demans hastalıkları, İnme, Vertigo, MyasteniaGravis, Ataksiler veOmurilik hastalıkları tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer alıyor.

İyi derecede İngilizce bilen Uzm. Dr. Işıl Güzel, Uluslararası ve ulusal alanda birçok kongreye, kursa ve eğitime katıldı. Ulusal Nöroloji Kongresi, 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, 33. Ulusal KlinikNörofizyoloji EEGEMG Kongresi, Spastisite Tedavisinde Botulinum ToksinA, Yamamoto Yeni Kafa Derisi Akupuntur Semineri, Nöropatik Ağrı Sempozyumu, 22. Nöroloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Pratikte EEG Yorumlama Kursu, 5. Başağrısı Kış Okulu, 7. Baş ağrısı Kış Okulu, Nörolojik Acillerde Nöroradyolojik Yaklaşım toplantısı, Multidisipliner Açıdan Parkinson konulu toplantı, alanlarında katılmış olduğu, kurs, kongre ve eğitimlerdir.

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Nöroloji UzmanıDr. Işıl Güzel’in, Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri, Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleleri, Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirileri başarılı çalışmaları arasındadır.

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