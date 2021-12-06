Genç yazılımcılar 48 saatte 13 oyun geliştirdiler

Hasan Kalyoncu üniversitesinde oyun ve yazılım sektörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada 90 yazılımcı 48 saat içesinde 13 oyun geliştirdi. Yarışmada 17 takım, uykusuz geçen 48 saatte büyük ödül için kıyasıya yarıştı.

için Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin Gaming, Dynamic ve IEEE öğrenci topluluklarının birlikte düzenlediği 48 saatlik oyun geliştirme maratonu "HKU Game Jam" (HGJ) etkinliğine katılan 90 yazılımcı büyük ödül için kapıştı. Bu yıl, teması "yükselmek" olarak belirlenen HGJ etkinliği için HKÜ Öğrenci Merkezi’nde bir araya gelen oyun geliştiricilerin oluşturduğu 17 takım uykusuz geçen 48 saatin sonunda 13 oyun geliştirdi. Yorucu ve uykusuz geçen 48 saatlik maratonun sonunda üretilen oyunların sunumlarının yapılmasının ardından konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “48 saat gibi kısa bir sürede bir kısmı son kullanıcıya sunulmaya hazır 13 oyunun geliştirilmesi büyük bir başarı. Henüz hazırlık sınıfında olan öğrenci arkadaşlarımızın geliştirdikleri oyunlar dahi takdire şayan. Hepiniz, yorgun ama mutlusunuz. Birlikte üretmenin mutluluğunu yaşıyorsunuz. Takım halinde çalışabilmek de son derece önemliydi. Bugün aslında hepiniz kazandınız. Eşit şartlarda, verilen kısa süre içerisinde açıklanan temaya uygun oyunlar geliştirdiniz. Geliştirilen tüm oyunları başarılı buluyorum ve bazılarının ticari başarı potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Etkinliğe katılan tüm oyun geliştiricileri tebrik ediyorum ve yazılım geliştirmeye devam etmelerini diliyorum" dedi.

Dereneceye giren takımlara ödül

Konuşmanın ardından, jüri değerlendirmesi neticesinde dereceye giren takımlar açıklandı. Birinci olan Ancrow, ikinci olan Finishers ve üçüncü olan Volunteers takımlarına hediye çekleri HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli tarafından verildi

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