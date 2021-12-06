Suriyeli işadamları Türkiye'de okul yaptırıyor Arap İş Adamları ve Sanayicileri Derneği (ASSİAD) Başkanı A.Salih Asfour: “Güzel bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız.”

ASSİAD Başkanı Abdulghafour Salih Asfour, Gaziantep’te çeşitli yatırımları bulunan Suriyeli iş adamları adına kente bir okul yaptırmak için protokol imzaladı. Törende işadamı Asfour'a 100. yılda 100 hayırsever madalyası da verildi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan 100. yılda 100 hayır sever kampanyasına ASSİAD Başkanı A. Salih Asfour da katıldı. Gaziantep'e yatırım yapan bazı Suriyeli işadamları adına Gaziantep'e 10 derslik bir okul yapımını öngören protokole imza atan işadamı Asfour, kampanyaya katılanlar listesindeki tek yabancı hayır sever ünvanına sahip oldu. İşadamı Asfour, Cumhurbaşkanlığı himayesinde kutlanan Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından başlatılan 100.yılda 100 hayırsever kampanyası ve ödül törenine de katıldı. İstanbul Haliç kongre merkezinde düzenlenen gecede İşadamı Salih Asfour 100. yılda 100 hayırsever madalyasını Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel ve Sait Kirazoğlu’nun elinden aldı.

Töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ayak üstü görüşen ASSİAD Başkanı hayırsever iş adamı, Erdoğan’ın gösterdiği sıcak ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Kısa süreli görüşmede karşılıklı Arapça konuştuklarını ifade eden Başkan Asfour, bu duruma çok şaşırdığını ve etkilendiğini ifade etti. Asfour, Suriye kökenli İş insanlarının 10 yılı aşkındır yaşadıkları kente vefasını göstermeye devam edeceklerini belirterek, önümüzdeki günlerde yeni bir sosyal projeyi daha hayata geçireceklerini belirtti. ASSİAD Başkanı A.Salih Asfour, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Zor günlerimizde yanımızda olan ve çocuklarımızı okullarında misafir eden Türk kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Azda olsa bize yapılan iyiliklerin karşılığını iade etmemize vesile olan Allah'a hamdolsun. Güzel bir Türkiye için hep birlikteyiz" dedi.

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