Şahinbey'de 136 engelliye akülü ve manuel sandalye

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti

Şahinbey Belediyesi engellilere 136 tane akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıttı.

Şahinbey Belediyesi’nde 136 engelli vatandaşa akülü ve manuel tekerlekli sandalye dağıtım töreni düzenlendi. Törende konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, göreve geldiklerinden beri toplamda 2 bin 762 adet akülü ve manuel sandalye dağıttıklarını söyledi. Her alanda engelli vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Tahmazoğlu, bugünde 136 adet tekerlekli sandalye dağıttıklarının altını çizdi.

“2 bin 762 adet akülü ve manuel sandalye dağıttık”

Tahmazoğlu bugüne kadar toplamda 2 bin 762 adet akülü ve manuel sandalye dağıttıklarını söyleyerek, “Bu töreni Geleneksel hale getirdik. Sadece bu törenlerde değil yıl içerisinde de ihtiyacı olan herkese akülü manuel sandalye dağıtıyoruz. Bugün itibariyle 136 tane dağıtıyoruz ama yıl içerisinde baktığımızda 300’ü geçti dağıtımlarımız. Şuana kadar 2 bin 762 adet akülü manuel sandalye dağıttık. Daha önce mavi kapak diye bir şey vardı. Engelliler gidip çuval çuval mavi kapak topluyordu. Onun karşılığında bir sandalye alıyordu. Eziyet üzerine eziyetti. Sosyal devlet olmanın gereği bu engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmaktır. Engelli olmak suç, hata, eksiklik değildir. Allah’ın her birimize verdiği farklı imtihanlar var buda bir imtihandır. Engelli vatandaşlarımızın yaşadıklarını bilip onlara her alanda destek olmak bizim vazifemiz lütuf değildir. Şuanda engelli kardeşlerimizin ne ihtiyaçları varsa Hükumet ve belediyeler olarak diğer birimlerle bu konuda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor” diye konuştu.

Akülü ve manuel sandalyelerine kavuşan bazı engelliler gözyaşlarını tutamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.