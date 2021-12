Engelsiz Yaşam Merkezi artık elektriğini güneşten alacak

'MADE IN TURKEY' ibaresi değişti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi’ne kurulan Güneş Enerjisi Santral Açılışı ve Güneş Enerjisi Projelerinin Finansman Paneli için tören düzenlendi.

GBB, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş birliği Kurumu’nun (GIZ) Ortak Kalkınma Projesi çerçevesinde Engelsiz Yaşam Merkezi’nin çatısına kurulan 168 kilovat saat kapasiteli güneş enerjisi panellerinin açılışı bir dizi etkinliklerle yapıldı. Tören öncesi GBB Başkanı Fatma Şahin’i, merkezdeki çalışanlar ve öğrenciler Engelliler Haftası dolayısıyla mor balonlarla karşıladı. Şahin, daha sonra engelli piyanist Ufuk Selcen Şığva’nın minik resitaline ortak oldu, birlikte şarkı söyledi. Etkinlikte GIZ Ülke Direktörü Rubeena Esmail, GIZ REMI Projesi Direktörü Melanie Vieker, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak ve Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı da bulundu.

Proje kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi’nin çatısına, konumlandırılan 168 kilovat saat kapasiteli güneş enerjisi panelleri, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı kontrolünde tamamı hibeyle yapıldı. Proje sayesinde merkezin elektrik ihtiyacının tamamı karşılanacak. Ayrıca GBB tarafından 2015 yılından itibaren toplamda 2 megavat Güneş Enerji Santrali, 4 megavat biyogaz enerji santrali kurulumu gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı hibe desteği ile hayata geçirilen 1 megavatlık Oğuzeli Biyogaz Enerji Santrali ise kamu kurumu tarafından kurulan hayvansal atık kaynaklı Türkiye’deki ilk biyogaz santrali olma özelliğine sahip oldu. Büyükşehir, enerji konusundaki vizyonu ve hedefi doğrultusunda çalışan kurum, yenilenebilir enerji santralleri kurulumları tamamlandıktan sonra tüm elektrik enerji tüketimlerini yüzde 100 karşılayan tek kamu kurumu olacak.

“İnanıyorum ki engelli bireylerimiz ileride birer hakim ve savcı olacak”

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinde gördüğü yaşama sevincinin kendisini umutlandırdığını ifade ederek, “Engelli dostu Gaziantep, engelsiz Gaziantep, Engelsiz Türkiye için yeşil Gaziantep, yeşil Türkiye için Kapsayıcı Gaziantep, Kapsayıcı Türkiye için bu öğrencilerimizin mutluluğu doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Bu yol, mutluluk yolu, bu yol kardeşlik yolu. Bu yolculukta merhamet, rahmet, sevgi ve dua var. Ben 2002 yılında parlamentoya gittiğimde engellinin ne adı ne de hukuku vardı. Almanya’dan gelen misafirlerimiz, az önce bizlere ne kadar şanslı olduğumuzu söylediler. Engellilerin daha öncelerinde evlerinden çıkacak öz güvenleri yoktu. Bunun yanında engellilerin evde bakım hizmetiyle ilgili ciddi sorunları vardı. Bunların aşılabilmesi için önce hukuki düzenlemeler gerekiyordu. Türkiye Cumhuriyetinde ilk kez 2005 yılında engellilerin hukuksal haklarına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Engelli kanunu çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’de hukuksal anlamda sosyal anlamda büyük ve olumlu dönüşümler gerçekleşti. 2010 yılında anayasayı değiştirdik ve engellilerimizle ilgili pozitif ayrımcılığın eşitsizliği bozmayacağını anlattık. 2014 yılına kadar da bakanlık sürecimde çok fazla şey öğrendim. Öğrendiğim her şey üzerime bir borç, bir sorumluluk yükledi. Bilgi borçlandırır. İşte bu yüzden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Engelsiz Dost imajına destek veren her bir kardeşimize müteşekkiriz. Ben inanıyorum zamanı geldiğinde engelli bireylerimiz hakim ve savcı olacak. Hz. Mevlâna, ‘Adaleti hakkın yerine teslimdir’ diyor. Eğer adalet ve kalkınmayı sağlayacaksak engelliyi kalkınmanın bir parçası haline getirmeliyiz. Engelli memleketinde engellileri kaldıracağız” dedi.

“Güneş enerjisi tasarrufuyla engelli bireylerin ihtiyaçlarına destek sağlanabilir”

GIZ REMI Projesi Direktörü Melanie Vieker, kadın teknisyen sayısının çok az olduğunu sektördeki oranının yalnızca yüzde 16’ya tekabül ettiğini hatırlatarak, “Başkan Şahin, bir kadın olarak bu mücadelenin anlamını iyi biliyor. Başkan Şahin’in ‘meselenin cinsiyetle değil, ehliyetle ilgili olduğunu’ daha önceki konuşmalarında ifade ettiğine tanık olmuştum. Yine Başkanımız Fatma Hanım iyi bir teknisyen ya da mühendisin kadınerkek ayrımından farklı olarak tecrübe ve deneyimle ilişkili olduğunu söylemişti. Bu projede de iki kadın teknisyenimiz aktif olarak yer aldı. Ve projenin başarılı çalışanlarından oldu. Bu ayrımın sonlandırılması ve kadınlar her sektörde daha fazla yer alması için daha hassas olunmalı. Engelli Yaşam Merkezi artık yeşil enerjiyi tüketiyor. Kurulan güneş enerjisinin elektrik tüketiminde sağlayacağı tasarruf, engelli bireylerin aktivitelerine, eğitimlerine ve tedavilerine harcanabilir” diye konuştu.

Açılış programı günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

