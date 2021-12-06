Engelsiz Yaşam Merkezi artık elektriğini güneşten alacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelsiz Yaşam Merkezi artık elektriğini güneşten alacak

İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'ne kurulan Güneş Enerjisi Santral Açılışı ve Güneş Enerjisi Projelerinin Finansman Paneli için tören düzenlendi.

Engelsiz Yaşam Merkezi artık elektriğini güneşten alacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi’ne kurulan Güneş Enerjisi Santral Açılışı ve Güneş Enerjisi Projelerinin Finansman Paneli için tören düzenlendi.
GBB, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş birliği Kurumu’nun (GIZ) Ortak Kalkınma Projesi çerçevesinde Engelsiz Yaşam Merkezi’nin çatısına kurulan 168 kilovat saat kapasiteli güneş enerjisi panellerinin açılışı bir dizi etkinliklerle yapıldı. Tören öncesi GBB Başkanı Fatma Şahin’i, merkezdeki çalışanlar ve öğrenciler Engelliler Haftası dolayısıyla mor balonlarla karşıladı. Şahin, daha sonra engelli piyanist Ufuk Selcen Şığva’nın minik resitaline ortak oldu, birlikte şarkı söyledi. Etkinlikte GIZ Ülke Direktörü Rubeena Esmail, GIZ REMI Projesi Direktörü Melanie Vieker, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Başar Küçükparmak ve Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı da bulundu.
Proje kapsamında Engelsiz Yaşam Merkezi’nin çatısına, konumlandırılan 168 kilovat saat kapasiteli güneş enerjisi panelleri, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Daire Başkanlığı kontrolünde tamamı hibeyle yapıldı. Proje sayesinde merkezin elektrik ihtiyacının tamamı karşılanacak. Ayrıca GBB tarafından 2015 yılından itibaren toplamda 2 megavat Güneş Enerji Santrali, 4 megavat biyogaz enerji santrali kurulumu gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı hibe desteği ile hayata geçirilen 1 megavatlık Oğuzeli Biyogaz Enerji Santrali ise kamu kurumu tarafından kurulan hayvansal atık kaynaklı Türkiye’deki ilk biyogaz santrali olma özelliğine sahip oldu. Büyükşehir, enerji konusundaki vizyonu ve hedefi doğrultusunda çalışan kurum, yenilenebilir enerji santralleri kurulumları tamamlandıktan sonra tüm elektrik enerji tüketimlerini yüzde 100 karşılayan tek kamu kurumu olacak.
“İnanıyorum ki engelli bireylerimiz ileride birer hakim ve savcı olacak”
Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinde gördüğü yaşama sevincinin kendisini umutlandırdığını ifade ederek, “Engelli dostu Gaziantep, engelsiz Gaziantep, Engelsiz Türkiye için yeşil Gaziantep, yeşil Türkiye için Kapsayıcı Gaziantep, Kapsayıcı Türkiye için bu öğrencilerimizin mutluluğu doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Bu yol, mutluluk yolu, bu yol kardeşlik yolu. Bu yolculukta merhamet, rahmet, sevgi ve dua var. Ben 2002 yılında parlamentoya gittiğimde engellinin ne adı ne de hukuku vardı. Almanya’dan gelen misafirlerimiz, az önce bizlere ne kadar şanslı olduğumuzu söylediler. Engellilerin daha öncelerinde evlerinden çıkacak öz güvenleri yoktu. Bunun yanında engellilerin evde bakım hizmetiyle ilgili ciddi sorunları vardı. Bunların aşılabilmesi için önce hukuki düzenlemeler gerekiyordu. Türkiye Cumhuriyetinde ilk kez 2005 yılında engellilerin hukuksal haklarına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Engelli kanunu çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’de hukuksal anlamda sosyal anlamda büyük ve olumlu dönüşümler gerçekleşti. 2010 yılında anayasayı değiştirdik ve engellilerimizle ilgili pozitif ayrımcılığın eşitsizliği bozmayacağını anlattık. 2014 yılına kadar da bakanlık sürecimde çok fazla şey öğrendim. Öğrendiğim her şey üzerime bir borç, bir sorumluluk yükledi. Bilgi borçlandırır. İşte bu yüzden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Engelsiz Dost imajına destek veren her bir kardeşimize müteşekkiriz. Ben inanıyorum zamanı geldiğinde engelli bireylerimiz hakim ve savcı olacak. Hz. Mevlâna, ‘Adaleti hakkın yerine teslimdir’ diyor. Eğer adalet ve kalkınmayı sağlayacaksak engelliyi kalkınmanın bir parçası haline getirmeliyiz. Engelli memleketinde engellileri kaldıracağız” dedi.
“Güneş enerjisi tasarrufuyla engelli bireylerin ihtiyaçlarına destek sağlanabilir”
GIZ REMI Projesi Direktörü Melanie Vieker, kadın teknisyen sayısının çok az olduğunu sektördeki oranının yalnızca yüzde 16’ya tekabül ettiğini hatırlatarak, “Başkan Şahin, bir kadın olarak bu mücadelenin anlamını iyi biliyor. Başkan Şahin’in ‘meselenin cinsiyetle değil, ehliyetle ilgili olduğunu’ daha önceki konuşmalarında ifade ettiğine tanık olmuştum. Yine Başkanımız Fatma Hanım iyi bir teknisyen ya da mühendisin kadınerkek ayrımından farklı olarak tecrübe ve deneyimle ilişkili olduğunu söylemişti. Bu projede de iki kadın teknisyenimiz aktif olarak yer aldı. Ve projenin başarılı çalışanlarından oldu. Bu ayrımın sonlandırılması ve kadınlar her sektörde daha fazla yer alması için daha hassas olunmalı. Engelli Yaşam Merkezi artık yeşil enerjiyi tüketiyor. Kurulan güneş enerjisinin elektrik tüketiminde sağlayacağı tasarruf, engelli bireylerin aktivitelerine, eğitimlerine ve tedavilerine harcanabilir” diye konuştu.
Açılış programı günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te küçük kesili kalp ameliyatları dönemi
YEREL HABERLER Gaziantep'te küçük kesili kalp ameliyatları dönemi
Şahinbey'de 136 engelliye akülü ve manuel sandalye
YEREL HABERLER Şahinbey'de 136 engelliye akülü ve manuel sandalye
Suriyeli işadamları Türkiye'de okul yaptırıyor Arap İş Adamları ve Sanayicileri Derneği (ASSİAD) Başkanı A.Salih Asfour: “Güzel bir Türkiye için hep birlikte çalışacağız.”
YEREL HABERLER Suriyeli işadamları Türkiye'de okul yaptırıyor Arap ...
Genç yazılımcılar 48 saatte 13 oyun geliştirdiler
YEREL HABERLER Genç yazılımcılar 48 saatte 13 oyun geliştirdiler
Yeşil-siyahlılar galibiyet serisini sürdürdü
YEREL HABERLER Yeşil-siyahlılar galibiyet serisini sürdürdü
Şehitkamil'deki bilim şenliği umutlandırdı Başkan Fadıloğlu 168 öğrencinin hazırladığı 16 projeyi tek tek inceledi
YEREL HABERLER Şehitkamil'deki bilim şenliği umutlandırdı Başkan ...
Babasının öldüresiye dövdüğü Cihan bebek taburcu oldu
YEREL HABERLER Babasının öldüresiye dövdüğü Cihan bebek taburcu oldu
Cihan bebek taburcu oldu 
YEREL HABERLER Cihan bebek taburcu oldu 
Nöroloji uzmanı Dr. Güzel, Hatem'de
YEREL HABERLER Nöroloji uzmanı Dr. Güzel, Hatem'de
100 aileye tarihte yolculuk Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı: "100 yıl önce topların patladığı, binlerce insanımızın şehit düştüğü bu yerden sanayi merkezi ortaya çıktı"
YEREL HABERLER 100 aileye tarihte yolculuk Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. ...
Koyunlar firarda Kamyonetin kasasının yan kapağı açılınca firar eden koyunlar başka bir araç sürücüsü tarafından fark edildi
YEREL HABERLER Koyunlar firarda Kamyonetin kasasının yan kapağı ...
Gaziantep Süper Amatör Küme Araban Belediyespor: 3 - Gazispor: 0
YEREL HABERLER Gaziantep Süper Amatör Küme Araban Belediyespor: 3 - ...
Güneydoğu Enerji Forumu Gaziantep'te yapıldı SANKO Enerji CEO’su Yıldırım: “Dünyanın ciddi bir dönüşümden geçmesi gerekiyor”
YEREL HABERLER Güneydoğu Enerji Forumu Gaziantep'te yapıldı SANKO ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şahinbey Belediyesi’ne övgü
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şahinbey Belediyesi’ne övgü
Belediye Başkanı’nın eşi koronayı yendi
YEREL HABERLER Belediye Başkanı’nın eşi koronayı yendi
Ortaokul öğrencileri kan bağışına dikkat çekti Öğrencilerden kan bağışı programı
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencileri kan bağışına dikkat ...
Gaziantep'te 25 Aralık Halk konserleri başlıyor
YEREL HABERLER Gaziantep'te 25 Aralık Halk konserleri başlıyor
Rahatsızlıkları nedeniyle çalışamayan 3 çocuklu karı koca yardım bekliyor MS hastası baba çalışamıyor, keratokonus göz hastalığı bulunan anne ise her geçen gün görme yetisini kaybediyor Çaresiz anne Pınar Uzun: "Çocuklarımızı göremeyecek olmaktan çok korkuyorum"
YEREL HABERLER Rahatsızlıkları nedeniyle çalışamayan 3 çocuklu karı ...
Gaziantep'te kumar oynandığı tespit edilen iş yerine baskın 38 şahsa kumar oynamaktan idari para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kumar oynandığı tespit edilen iş yerine ...
Gaziantep’te PKK/KCK operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep’te PKK/KCK operasyonu: 2 şüpheli yakalandı
İnşaat firması mağdurları hakkını arıyor Aynı apartmanlardaki evlerin yüzlerce kişiye satıldığı iddiası
YEREL HABERLER İnşaat firması mağdurları hakkını arıyor Aynı ...
Hayvan satma vaadiyle 243 bin liralık dolandırıcılık yapan şahıslar yakalandı Büyükbaş hayvan dolandırıcıları suçüstü yakalandı Yakalanan şüpheli şahıslardan 4'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Hayvan satma vaadiyle 243 bin liralık dolandırıcılık ...
Hayvan satışı yalanıyla 243 bin liralık dolandırıcılığa 4 tutuklama
YEREL HABERLER Hayvan satışı yalanıyla 243 bin liralık ...
ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 69 - Darüşşafaka: 71
YEREL HABERLER ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 69 - ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.