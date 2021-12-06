Liv Hospital'den 10 engelliye tekerlekli sandalye

Liv Hospital Gaziantep Genel Müdürü Erol Aslan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 10 adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine teslim etti.

Liv Hospital hastanesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle 10 engelliye tekerlekli sandalyehediye etti. Hastane Genel Müdürü Erol Aslan, 10 adet tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine teslim etti. teslim etti. Her bireyin birer engelli adayı olduğuna dikkat çeken Erol Aslan insanları bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Aslan, engelleri nedeniyle sosyal yaşamdan uzak bir hayat sürdüren vatandaşlara desteğin bir vicdan borcu olduğunu kaydeden Genel Müdür Aslan, "Engel olma farkında ol" sloganı ile hareket eden Liv Hospital Gaziantep’in her zaman sosyal sorumluluk projelerindeinsanlarımızın yanında yer almaya devam edeceğini dile getirdi. Aslan, “Yardımlaşmanın zengin kültürümüzün bir parçası olduğunun bilinciyle hareket eden bir sağlık kuruluşu olarak bugüne kadar insan ve insan sağlığını merkez aldık, almaya da devam edeceğiz. Bundan sonra da bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Azimleri ile engelleri aşan tüm engelli dostlarımızı tebrik eder, bu gibi günlerin toplumsal dayanışma içerisinde yılın tüm günlerine yayılmasına vesile olmasını temenni ederim” dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şube Yönetim Danışmanı A. İhsan Suran ise, “Bu anlamlı ve güzel bağış için teşekkür ederiz, Liv Hospital Gaziantep’in gösterdiği duyarlılığın insanlara örnek olmasını dilerim” diye konuştu.

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