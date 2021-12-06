Fonksiyonel Tıp Birimi, kronik hastalara umut oluyor

Medical Park Gaziantep Hastanesi gerçekleştirdiği birbirinden önemli yatırımlar ve bölgede öncü olan branşlarla alanında öne çıkmaya devam ediyor. Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde hizmet vermeye başlayan Fonksiyonel Tıp Birimi bölgede ilk ve tek olması ile öne çıkıyor.

Fonksiyonel Tıp Uzmanı ve İç Hastalıkları Uzm. Dr. Hüseyin Taşkıran Bölgede ilk ve tek olması yönüyle öne çıkan Medical Park Gaziantep Hastanesi Fonksiyonel Tıp Birimi ile ilgili yaptığı açıklamada; ‘’Fonksiyonel Tıp yaklaşımının kısaca tanımını yapmak gerekir. Fonksiyonel Tıp; Bireyin yaşam tarzını, beslenmesini ve genetik faktörlerini göz önüne alarak kişiye özel olarak uygulanan bir tedavi yaklaşımıdır. Fonksiyonel Tıp tamamen kişiye özel olan; zihinsel, bedensel ve ruhsal etkenler gibi içsel faktörler ile fiziksel ve sosyal çevre gibi dış faktörleri de detaylı olarak değerlendirerek hastalığa neden olan fonksiyonel bozukluğu ortaya çıkarmaya ve tedavi etmeye odaklanmaktadır. Fonksiyonel Tıp Birimi’mizde kronik hastalıkların önlenmesi, erken safhada saptanması ve tedavisi gerçekleştirilmektedir. Fonksiyonel tıp, kişiye özel temel biyolojik dengesizliklere çok sayıda birbirinden farklı planda ve eş zamanlı olarak müdahale eden bir yaklaşımdır. Bu şekilde bireye özgü olmak şartı ile hastalığın altta yatan nedenlerini bulmak ve bu bilgileri yine bu hastalarla el ele vererek hastalığı tedavi yönelik olarak kullanmayı amaçlamaktadır. Fonksiyonel Tıp, kişiye özel ve bütünseldir. Fonksiyonel Tıp yaklaşımında, fizyoloji, moleküler biyokimya ve genetik gibi temel tıp bilimlerinden faydalanarak en yeni bilimsel verileri hastalıkların asıl sebebini tespit etmekte kullanmaktayız. Bu tespitlerimiz sonucunda fonksiyonel bozukluğu daha kolay ayırt edebiliyoruz. Diğer taraftan da sağlıklı beslenme, egzersiz, uyku gibi yaşam tarzı değişikliklerini, fonksiyonel besinleri, bitkisel destekleri, bilimsel detoksifikasyon yöntemlerini, biyoeşdeğer hormon replasmanı ve stres yönetimi tekniklerini de tedavi sürecinde oldukça sık kullanmaktayız. Fonksiyonel Tıp yaklaşımında modern tıbbın geliştirdiği en son bilimsel testleri kullanıyoruz’’ diye konuştu.

Uzm. Dr. Taşkıran, Fonksiyonel Tıp Birimi’nde standart tıpta uygulanan testlerin yanında daha ileri biyokimya, mikrobiyoloji ve genetik testler kullanıldığını, bu şekilde ise vücudunuzun hormonal dengesini, metabolizmasını, doku düzeyindeki toksin yükünü ve hücreiçi düzeydeki vitaminmineral düzeylerini değerlendirerek tedavi planlaması yapan ileri bir tıp uygulaması olduğunu sözlerine ekledi.

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