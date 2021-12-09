Sosyal medyada uyuşturucuya özendiren paylaşımlara 5 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu kullanımına özendiren paylaşımlar yaptığı belirlenen 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına özendiren paylaşımlar yapıldığını belirledi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen araştırmada, uyuşturucuya özendiren paylaşımlar yapan 5 kişinin kimlikleri belirlendi. Polis ekipleri, savcılık kararıyla şüphelileri, adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Adreslerinde yapılan aramaların ardından gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüpheliler, emniyette sorgulanmaya başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-12-09 16:29:11
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