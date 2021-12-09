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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahinbey'de wushu sporcularına büyük destek

İHA

Şahinbey'de wushu sporcularına büyük destek

Gaziantep'in Şahinbey belediyesi sporun her dalında olduğu gibi wushu kung fu sporcularına da büyük destek veriyor. Sporcular da kazandıkları madalyalarla Gaziantep'in ve Şahinbey’in gururu oluyor.
Özellikle amatör spor branşlarına destek vererek sporun ve sporcunun yanında olan Şahinbey Belediyesi Wushu Kung Fu sporuna verdiği destekle yeni sporcular kazanılmasını ve madalyalar kazanılmasını sağlıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gençlerin spor yapabilmeleri için onlara tesisler ve sahalar yaptıklarını belirterek “Spor yapmak adına tesisleşmek çok önemli. Şahinbey Belediyesi olarak gençlerimizin rahat bir şekilde spor yapabilmeleri için parklarımıza, okul bahçelerimize 215 tane halı saha ve basketbol sahası yaparak gençlerimizin hizmetine sunduk. Gençlerimizin yapmış olduğumuz tesislerde spor yapması bizleri son derece mutlu ediyor. Wushu Kung Fu sporuda şehrimizde ve ülkemizde hızla gelişen ve gençlerin ilgi gösterdiği bir spor dalı bu anlamda alınan başarılarda bizleri mutlu ediyor. Alınan başarılardan dolayı antrenörümüz ve sporcularımızı kutluyorum” dedi.
"Şehrimize madalyalar kazandırdık"
Wushu Kung Fu Gaziantep İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Şeyhmus Çakmak, alınan başarılara yeni başarılar eklemek istediklerini belirterek “Öncelikle Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bizlere çalışabileceğimiz alan vererek, milli sporcular ve bu spora gönül verenleri yetiştirmemizi sağladı. Gençlere örnek teşkil etmek amacıyla Kurban Bayramından sonra yarışmalara başladık. Aldığımız dereceler gençlere örnek teşkil ederek Wushu Kung Fu sporuna olan ilgi her geçen gün arttı. Son olarak Tai Chi Türkiye Şampiyonası’ndan geldik. Orada açık el ve kılıç kategorilerinde yarıştım. Bu yarışmalarda iki altın madalya kazanarak şehrimizi gururlandırdık. 2022 Bulgaristan’da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında bayrağımızı dalgalandıracağız” dedi. Millî Sporcu Müslüm Daşdelen, Şahinbey Belediyesi’nin vermiş olduğu desteklerle yeni sporcuların yetiştiğini belirterek “Daha önceden farklı sporlarla uğraşıyordum Kung Fu ile tanışıncaya kadar. Kung Fu sporunda antrenörlüğe kadar geldim. Balkan şampiyonalarında 3 birincilik iki ikincilik elde ettim. Bu başarıları Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun destekleri ile bu başarıları elde ettik. Tai Chi Türkiye Şampiyonasında da başarılar elde ederek 2 altın madalya ile şehrimize döndük. 7’den 70’e herkese bu sporu yapmalarını tavsiye ederim. Son olarak tekrar Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’nun vermiş olduğu destekten dolayı kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür eden Millî Sporcu Yusuf Yavuz ise, “Çocukluğumdan bu yana sporla uğraşıyorum. Wushu sporu ile Şehmuz Hocamızın sayesinde tanıştık ve Şahinbey Belediyemizin bizlere sunduğu imkânlarla antrenmanlarımızı yapıyoruz. Balkan Şampiyonasında dereceye girerek Mili Sporcu oldum. Türkiye Şampiyonasında birincilik elde ettik. Başarıları Avrupa'ya taşımak için çalışıyoruz. Yakın zamanda Bulgaristan’da düzenlenecek olan şampiyonada da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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