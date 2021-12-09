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ALG Spor'un Kadınlar Süper Ligi'ndeki grubu belli oldu ALG Spor, B grubunda birbirinden önemli rakiplerle eşleşti

İHA

ALG Spor'un Kadınlar Süper Ligi'ndeki grubu belli oldu ALG Spor, B grubunda birbirinden önemli rakiplerle eşleşti

TFF T. Kadınlar Süper Ligi'nde kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrası B grubunda yer alan Gaziantep ALG Spor, Adana İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, Dudullu Spor Kulübü, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Hakkarigücü, İlkadım Belediyespor, Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Konak Belediyespor, Sivasspor ve Trabzonspor ile mücadele edecek.
TFF T. Kadınlar Süper Ligi'nde kura çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. T. Kadınlar Süper Ligi'nin en iddialı takımlarından birisi olan Gaziantep ALG Spor'un çekilen kura sonrası grubu ve ilk hafta karşılaşacağı rakibi belli oldu. Kura çekimi, federasyon ve diğer yetkililer ile kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Gaziantep ALG Spor, kura çekimi sonrası B grubunda yer alarak Adana İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, Dudullu Spor Kulübü, Fatih Karagümrük, Galatasaray, Hakkarigücü, İlkadım Belediyespor, Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Konak Belediyespor, Sivasspor ve Trabzonspor ile eşleşti.

Gaziantep ALG Spor'un ilk maçı deplasmanda
Çekilen kura sonrası B grubuna düşen Gaziantep ALG Spor, sezonun ilk haftasında İzmir deplasmanında Konak Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Sarıgrili takım, evindeki ilk maçında ise ligin ikinci haftasında Samsun İlkadım Belediyespor'u ağırlayacak. Toplam, 24 takım ile düzenlenecek Süper Lig'de normal sezon müsabakaları 12'şer takımdan oluşan 2 grup halinde çift devreli lig usulüne göre 22 hafta olarak oynanacak. Normal sezon maçları sonrasında playoff ve playout karşılaşmaları ile sezon tamamlanacak.

"İnşallah şampiyon olacağız"
Kura çekimi sonrası değerlendirmelerde bulunan Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, "Öncelikle bu kuranın hayırlı olmasını diliyorum. Uzun bekleyişin ardından grubumuz ve rakiplerimiz belli oldu. ALG Spor'un hedefi bellidir. Her zaman olduğu gibi inşallah yine biz şampiyon olacağız. Tabii bu kez şartlar değişti. Takımlar iki gruba ayrıldı. Önce kendi grubumuzda lider çıkıp, ardından PlayOff'larda da aynı başarıyı göstererek Kadınlar Süper Ligi'nde Gaziantep'i yine şampiyon yapmak istiyoruz. Ben bununla birlikte tüm şehrimizden takımımıza destek bekliyorum. Maçlarımıza gelsinler, onların vereceği güçle maçlarımızı en iyi sonuçlarla geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

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