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Gaziantep heyetinin Bakan Varank ile görüşmesinden iki önemli müjde Gaziantepli sanayici gelecekte su sorunu yaşamayacak OSB'nin 10 milyon metrekare genişleme alanına onay

İHA

Gaziantep heyetinin Bakan Varank ile görüşmesinden iki önemli müjde Gaziantepli sanayici gelecekte su sorunu yaşamayacak OSB'nin 10 milyon metrekare genişleme alanına onay

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayi tesislerinin gelecekte su sıkıntısı yaşamaması için hazırlanan Fırat nehrinden su getirme projesi hayata geçiriliyor.
Gaziantep heyeti Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüştü. Görüşmede, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki sanayi tesislerinin gelecekte su sıkıntısı yaşamaması ve OSB’nin 10 milyon metrekarelik genişleme alanı için önemli kararlar alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndaki görüşmelere Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Müslüm Yüksel, Sermet Atay, Ali Şahin, Derya Bakbak, Mehmet Sait Kirazoğlu, Mehmet Erdoğan, Muhittin Taşdoğan, Sanayi Bakanlığı Genel Müdürü Fatih Turan, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı,ve AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Cıncıkcı, Hüseyin Ulutaş, İbrahim Gümüşoğlu, Özgür Özdağlı, Savaş Mahsereci ve Halil Tepe katıldılar.
İki önemli sorun çözülüyor
Gaziantep heyetinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile yaptığı görüşmelerde, Organize Sanayi Bölgesi'ne Fırat nehrinden su getirilmesi ve OSB'nin 10 milyon metrekare genişleme alanı ile ilgili projeleri masaya yatırıldı. Son derece verimli geçen görüşmeler sonunda Fırat nehrinden Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne su getirilmesi ile ilgili projede önemli aşama kaydedildi.
Sanayici su sıkıntısı yaşanmayacak
Bilindiği gibi Gaziantep OSB’nin su ihtiyacının büyük bir bölümü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla Kartalkaya Barajı’ndan, Mizmilli kaynaklarından ve Düzbağ Regülatörü’nden Gaziantep ilinin içme ve kullanma suyu ihtiyacı için getirilen sulardan karşılanmaktadır. Ancak gün geçtikçe büyüyen Gaziantep OSB’nin, su ihtiyacı da her geçen gün artmaktadır. Önümüzdeki yılların da projeksiyonu dikkate alındığında artan su ihtiyacının Gaziantep ilinin mevcut su kaynakları olan Kartalkaya Barajı’ndan, Mizmilli kaynaklarından ve Düzbağ Regülatörü’nden getirilen sularla karşılanılması mümkün gözükmemektedir. Gaziantep OSB’nin su ihtiyaçlarını karşılamak adına Birecik Barajı su kaynağı olarak önerilmekte olup teşkil edilecek terfili isale hattı ile Birecik Barajı rezervuarından alınacak suların Gaziantep OSB’ye getirilmesi planlanmaktadır. Böylelikle Gaziantep OSB’nin su ihtiyacı gelişmeli durum koşulları da dikkate alınarak garanti edilecek olup sanayide üretimin kesintisiz devam etmesi sağlanacaktır.
"Üretim kesintiye uğramayacak"
Hızla gelişen ve büyüyen Gaziantep OSB’nin 120,000 m/gün’lük su ihtiyacını karşılayacak, 5 kademeli bir pompaj sistemi ve 1200 mm anma çaplı yaklaşık 55 km uzunluğunda çelik boru tipinde teşkil edilecek isale hattı ile Birecik Barajı’ndan alınan suların Gaziantep OSB’ye getirilmesi planlanmaktadır. OSB'nin su sorununun çözümü, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın kesintiye uğramasını önleyecektir.
"Çok verimli bir görüşme oldu"
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ziyareti ile ilgili yaptığı açıklamada, "Son derece verimli geçen ziyaretlerimizde iki konuda önemli kararlar alındı, imzalar atıldı. Buna göre, Fırat'dan Gaziantep OSB'ye su getirme projesi ile ilgili tüm prosedürler yerine getirildi. Bundan sonra hızlı bir şekilde projeyi hayata geçirerek, gelecekte sanayimizin susuz kalmasını önleyeceğiz. Diğer taraftan OSB'nin 10 milyon metrekare daha genişlemesi ile ilgili projemize de olur aldık. Bu vesile ile Gaziantep Sanayisinin gelişimi için hazırladığımız projelerin hayata geçirilmesine her zaman büyük destek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a teşekkür ediyoruz" dedi.
"Adalet Bakanı Gül'e teşekkür ediyoruz"
Gaziantep heyeti olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'la yapılan görüşmeden önce Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü ziyaret ettiklerini kaydeden OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Bakan Gül'e de desteklerinden dolayı teşekkür etti. Şimşek, şöyle dedi: " Her geçen gün büyüyen ve gelişen sanayimizin, karşılaştığı tüm sorunlarda her daim yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen sayın Bakanımız Abdülhamit Gül'e, Valimiz Sayın Davut Gül'e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e ve milletvekillerimize destekleri ve yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz."
Şimşek, yeraltı sularının korunması, daha yeşil ve çevreci bir OSB için çalışmaları aralıksız olarak sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

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