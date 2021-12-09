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Hastanın kafasında malzeme unutan doktora 6 yıl hapis istemi İhmalle hastanın ölümüne neden olan doktor hakkında iddianame hazırlandı Kafada unutulan tıbbi malzeme hastanın sonu oldu

İHA

Hastanın kafasında malzeme unutan doktora 6 yıl hapis istemi İhmalle hastanın ölümüne neden olan doktor hakkında iddianame hazırlandı Kafada unutulan tıbbi malzeme hastanın sonu oldu

Gaziantep’te beyin ameliyatı esnasında hastanın kafasının içinde tıbbi malzeme unutarak hastanın ölümüne neden olan doktor hakkında iddianame hazırlandı. Adli Tıp Kurumu doktorun hatalı olduğu yönünde rapor hazırlarken avukat Mehmet Alıcı, bu dosyadan emsal bir karar çıkabileceğini söyledi.
Gaziantep’te 3 yıl önce beyin kanaması geçiren İsmail Fıstıkçı (67), Özel DEVA Hastanesi’nde ameliyata alındı. Ameliyat esnasında kan tahliyesi yapması için takılan diren borusu Fıstıkçı’nın, kafasının içinde unutuldu. 2 gün sonra hastaneden taburcu olan Fıstıkçı, birkaç gün sonra fenalaşarak başka bir hastanede yoğun bakıma alındı. Bir hafta kaldığı yoğun bakımda yaşam mücadelesini kaybeden Fıstıkçı’nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, ameliyatı yapan doktor Lokman B. hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

“Drenin orada bırakılması tıbbi hata”
İddianamede Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun Fıstıkçı’nın ölümüne ilişkin hazırladığı rapora da yer verildi. Ameliyatın takip notlarında dren takibinin kayıtlı olmadığı belirtilen raporda, “Fıstıkçı’nın kaldırıldığı hastanede yara yerinin debride edildiği, yara yerinden dren ucu ile uyumlu yabancı cisim eksize edildiğinin kayıtlı olduğu, ameliyat sırasında kanama lojuna ve cilt altına konulan drenin ucunun orada bırakılmasının tıbbi hata olduğu, ameliyatı yapan doktor Lokman B.’nin uygulamalarının tıp kurallarına uygun olmadığı mütalaa olunur” ifadeleri kullanıldı.
Doktor Lokman B.’nin maktule yapmış olduğu cerrahi işlemde tıbbi eksiklikler bulunduğu ve maktulün bu müdahaleye bağlı olarak gelişen komplikasyonlar neticesinde öldüğü iddianamede aktarılırken doktorun mesleğinin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı belirtildi.

Doktor ATK raporuna itiraz etti
İddianame Gaziantep 7 Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken sanık Doktor Lokman B.’nin yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan Lokman B., ATK’nin hazırladığı rapora itiraz etti. ATK’nin dren ucu kaldığı tespitinin mümkün olmadığını ileri süren Lokman B., “Hastaya konulan menenjit tanısı yanlıştır. Hastanın ölümü sirozdan kaynaklıdır. Beraatımı talep ederim” dedi.

“Suçun vasfı değişmeli, suç kasten adam öldürmedir”
Fıstıkçı ailesinin avukatı ise Mehmet Alıcı ise dosyaya ilişkin yaptığı değerlendirmede müteveffa İsmail Fıstıkçı’nın Gaziantep Özel DEVA Hastanesi’nde girdiği ameliyatta beyninde tıbbi bir malzemenin unutulması sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, “Soruşturmanın tamamlanmasının ardından ameliyata giren doktor hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan iddianame hazırlandı. Doktor Asliye Ceza Mahkemesi’ne yargılanmaya başlandı. Biz yaşanan olayı uzman bir doktorun gerçekleştirmesinden ötürü kast ile adam öldürme suçunun gerçekleştiği kanaatindeyiz. Suç vasfının değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Doktorun savunması suçtan kurtulmaya yönelik beyanlardı. Biz asliye ceza mahkemesi tarafından görevsizlik kararı verilerek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istiyoruz. Bu dosyadan emsal bir karar çıkabilir. Ben bir vatandaş olarak sağlıkçılardan bu hususlarda çok dikkatli olmalarını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

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