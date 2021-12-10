Yasadışı bahis operasyonunda 7 tutuklama

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Gaziantep'te, yasadışı bahis ve pos tefeciliği şüphelilerine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli şahıstan 7'si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis ve pos tefeciliği yapan şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyon kapsamında 10 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. Diğer 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

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