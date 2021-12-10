Şarampole devrilen otomobilinde yaralandı, hastanede kurtarılamadı

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Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde takla atıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mertcan Topal (68), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Nurdağı'nın Olucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nurdağı yönüne giden Mertcan Topal yönetimindeki 01 DN 764 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralanan Topal'ı otomobilden çıkararak, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mertcan Topal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2021-12-10 14:28:38



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