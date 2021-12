Onkoloji hastalarına ev konforunda hizmet

Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde onkolojik tedavi gören hastalar kışın gelmesi ile birlikte düzenlenen etkinlikte müzik eşliğinde patlamış mısır ikramında bulunuldu.

Tıbbi Onkoloji Prof. Dr. Alper Sevinç, Doç. Dr. Gökmen Aktaş ve Onkoloji, Check Up Koordinatörü Dr. Erdoğan Demiroğlu eşliğinde hastalar için "Kışa Merhaba" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte hastalara, kendilerini evinde gibi hissetmeleri için müzik eşliğinde patlamış mısır ikram edildi. Tıbbi Onkoloji Prof. Dr. Alper Sevinç yaptığı açıklamada, “Onkoloji Ünitemizde tedavi gören hastalarımız bu tedaviler sırasında süreçle birlikte moral olarak oldukça zorlanıyor. Hastanemiz de bu bağlamda, onlar için her zaman müziğin iyileştirici etkisini hesaba katarak, haftada iki defa onlara müzik dinletisi hizmeti vermektedir. Müzik, onların moral ve motivasyonlarını oldukça yükseltiyor. Bu şekilde şarkılara eşlik ederek stres atıyorlar. Bugünkü etkinliğimizde de kışın simgelerinden biri olan patlamış mısır onlara ikram ettik. Patlamış mısırın kan şekerini yönetebilme, sindirimi iyileştirme, osteoporozdan koruma, kolesterol düzeylerini düşürme, bilişsel gerilemeye engel olma ve erken yaşlanmayı önleme gibi birçok faydaları mevcuttur” dedi.

Tıbbi Onkoloji Doç. Dr. Gökmen Aktaş ise etkinlik ile ilgili olarak, “Medical Park Gaziantep Hastanesi Onkoloji Ünitesi açıldığı günden bu yana hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor. Hastalarımızın her türlü kişisel isteklerini tıpkı kişiye yönelik onkolojik tedavi uyguladığımız gibi özenle yerine getirmeye çalışıyoruz. Gerek yiyecek, gerek içecekler olsun her türlü istekleri burada ivedikle yerine getirilmektedir. Bugün de onlara kendilerini evinde gibi hissetmeleri ve kışın rehavetini müzikle atmaları için patlamış mısır ikram ettik. Bu tür jestler biri onları mutlu etmeye yetiyor. Onlar için gerek hastanemiz gerekse de hekim arkadaşlarımız yoğun bir şekilde hizmet vermeye devam etmektedir” diye konuştu.

