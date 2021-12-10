Soluk borusuna balgam kaçan 2 yaşındaki Yusuf'u itfaiyeciler kurtardı



Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te bir akaryakıt istasyonunda nefes borusuna balgam kaçınca fenalaşan Suriye uyruklu Yusuf El Yusuf (2), araçlarına yakıt almaya gelen itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Küçük Yusuf´a ilk müdahaleyi yapan itfaiyeciler, arazözle onu hastaneye ulaştırdı.

Olay, önceki gün Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir olaya müdahaleden dönen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yakıt almak için girdikleri akaryakıt istasyonunda oğlu rahatsızlanan kadının panik içinde yardım istediğini gördü. İtfaiye personeli Hanifi Kütükçü ve Vecdi Dinç, nefes alamayan Yusuf El Yusuf´a müdahale etti, ardından da arazözle Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hanifi Kütükçü, Yusuf'u kucağına alıp koşarak acil servise ulaştırdı. Soluk borusuna balgam kaçtığı belirlenen küçük çocuğa sağlık ekipleri müdahale etti. Uygulanan tedavinin ardından Yusuf El Yusuf, taburcu edildi.

Çocuğun sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Hanifi Kütükçü, "Yangın dönüşünde yakıt ikmali için akaryakıt istasyonuna girdik. O sırada bir ailede büyük bir panik hali fark ettik. Yanlarındaki çocuğun nefessiz kaldığını gördük. Burada ilk müdahaleyi yaptık. Çocuğun boğazına balgam kaçması sonucu nefesi kesilmişti. Müdahalenin ardından çocuk nefes almaya başladı. Çocuğu, hemen arazöz aracımızla, sirenlerimizle acilen hastaneye götürdük. Hastanede bir saat süre geçtikten sonra çocuğun hayati tehlikesini atlattığını öğrendik ve çok mutlu olduk" dedi.

İtfaiye eri Vecdi Dinç ise ilk müdahaleyi yaparak hastaneye ulaştırdıkları Yusuf'un sağlık durumunun iyi olmasının sevindirdiğini belirtti.

Bu arada hem akaryakıt istasyonunda yaşanan panik anları, hem de itfaiyecilerin küçük çocuğu kucağında koşarak hastaneye ulaştırması güvenlik kameralarına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2021-12-10 14:54:11



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