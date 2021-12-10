HKÜ’de yamaç paraşütü heyecanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve EXTREMEG işbirliğiyle, Uzay ve Havacılık Kulübü ile Makine Mühendisliği bölümü öğrencilerine “Havacılık Söyleşileri” etkinliği kapsamında, yamaç paraşütü sporunun tanıtımı yapıldı.

Gökyüzünü yamaç paraşütü ile keşfetmenin detaylarının anlatıldığı söyleşide öğrenciler Wingsuit kıyafetini giyerek deneyimledi. HKÜ Hukuk Amfi’de Makine Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen söyleşiye; HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, HKÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Halil Güzelbey, Yamaç Paraşütçüsü Barış Çelik Doğa, Wingsuit Şahin Şahin, Wingsult Özge Şahin Yazıcı ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

“Öğrencilerimizle uçuşlar gerçekleştireceğiz”

HKÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olarak, uçuşlar yapmak için gerekli olan kanatların temin edileceğini ve bu kanatları deneyimleyebileceğini ifade eden Prof. Dr. İbrahim Halil Güzelbey, “Bugün çok farklı bir konu olan yamaç paraşütü ve wingsuit ile ilgili bir söyleşi yapıyoruz. Burada, Türkiye’de derece yapmış olan sporcularımız var. Uçma zevki inanılmaz bir duygu. Havacılık Topluluğumuz vasıtasıyla bu spora ilgi duyan arkadaşlar çalışmalar yapabilir. Fakülte olarak, uçuşlar yapmak için gerekli olan kanatlardan temin edeceğiz. Bu sayede, belirlenen bölgelerden, bu spora ilgi duyan öğrencilerle atlayışları gerçekleştirebileceğiz” dedi.

Söyleşiler kapsamında; yurtdışında yapılan Yamaç Paraşütü yarışmalarına Türkiye’den katılan ilk sporcu olan, 314 kilometrelik birçok uçuşu gerçekleştiren Barış Çelik Doğa ve paraşüt sporunun çeşitli dallarında derece yapan Wingsuit Şahin Şahin öğrencilerin soruların cevapladı.

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