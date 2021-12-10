Ecdada resimli mektup

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında, (GAÜN) öğrenci topluluk başkanları resimli mektup hazırlayarak ecdadı yad etti.

GAÜN Mimarlık Fakültesi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Gaziantep Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Habip Özkan, kentimizi, ecdadımızı anmak ve hatırlamak adına bu tür etkinlikleri önemli bulduklarını belirterek, ileriki günlerde farklı etkinliklerle Gaziantep’in kurtuluşunu kutlayacaklarını söyledi. Prof. Dr. Özkan, “Şehrimizi ve ecdadımızı bu atölye çalışmalarıyla tanımak, tanıtmak ve bunları yeni nesillere aktarımını önemli buluyorum. Bu çalışmaların resimli ve ecdadımıza mektup niteliğinde olması gerçekten çok kıymetli. Kadim bir medeniyetimiz var, uzun yıllar devam eden muhteşem bir medeniyetimiz var bunları yeni nesillere aktarmak çok kıymetli. Bu atölyede yapılan çalışmalar, hem baskısı hem de dijital ortama aktarılacak. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Özer’e ve katılan öğrencilere teşekkür ediyorum” dedi.

Hayat sanatla daha anlamlı

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Özer ise bu tür faaliyetlerle Gaziantep’in kurtuluşunu ölümsüzleştirecek anılar bırakmaya çalıştıklarına değinerek, atölye çalışmaları sonrasında kapsamlı bir sergi açacaklarını söyledi. Konuşmasında sanatın anlam ve önemine vurgu yapan Doç. Dr. Özer, “Sanatı güzel bir şey oluşturmak olarak görürsek belki hayatımıza katmayız çünkü ‘üretemiyorum’ ya da ‘zaman ayıramıyorum’ diye düşünebiliriz. Sanatım amacı güzel bir şey üretmek değil üretilen güzel şeylerle hayatı daha güzel kılmaktır. Sanatı hayatımıza ne kadar katarsak, hayatımızda o kadar güzelleşir. Sanatın önemli bir yararı da, günümüzde sürekli karşılaştığımız ötekileştirme kavramında sanat, ötekini berikileştirir yani bize yakın hale getirir. O yüzden sanat önemlidir. Sanatı daha çok hayatımıza katarsak pek çok anlamda hayatımızın daha nitelikli olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Görsel dil evrenseldir

Doç. Dr. Özer resimli mektuptan bahsederek, “Mektup, göndericisi ve alıcısı tarafından yazılıp okunduğu toplum kesimlerinde haberleşme işlevini yerine getirirken, aynı zamanda bu kesimlerin toplumsal gerçekliklerini, kültür düzeylerini, hayallerini, gündelik hayatta karşılaştıkları sorunları, ihtiyaç ve kaygılarını da dile getiriyor. Günümüzde mektup alışkanlığı yerini online iletişim ağlarına bıraktı. En sevdiklerimize bile özenli bir tek cümle kurmadan kısa mesajlarla iletişim kurar hale geldik. Bu durumda sosyal bağlarımızı ve iletişimimizi daha zayıf hale getirdi. Sanat yoluyla bu konu üzerine düşünmeyi sevk etmek niyetiyle 1960’lardan itibariyle dünyanın her yerinende resimli mektuplar yapılmaya başlandı. Konuşulan bir dil sadece o dili konuşanları etkiler ama sanatın dili olan görsel dil evrensel olup herkesin anlamasına yardımcı olur, o yüzden bu atölyede yapılan resimli mektuplar bizim için önemli” diye konuştu.

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