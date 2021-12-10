Yangın çıkan evdeki 3 çocuğu, komşuları kurtardı



Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde bir evde çıkan yangında içeride bulunan 3 kardeşi, komşuları tarafından kurtarıldı.

Beyler Mahallesi´nde eşinden boşanan Abdullah Atmaca, 3 çocuğunu evde bırakıp öğle namazını kılmak için camiye gitti. Bir süre sonra evde yalnız kalan Leyla (9), Mustafa Deniz (5) ve Yusuf Atmaca'nın (4) ağladığını duyan komşuları dışarı çıktıklarında evden alevlerin yükseldiğini gördü. İtfaiyeye haber veren komşular, kapıyı kırarak girdikleri evden 3 çocuğu kurtardı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangını haber alıp gelen Abdullah Atmaca, çocuklarının kurtulmasına sevindiğini belirterek, "Cuma namazındaydım çıkışta yangını haber alınca koşarak geldim. Çok şükür komşularım çocuklarımı kurtarmıştı. Yangında evdeki her şey yandı ama çocuklarım kurtulduğu için mutluyum" dedi.

Evde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2021-12-10 16:10:41



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