Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı operasyonu Operasyonda 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 27 göçmen yakalandı

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Gaziantep'te jandarma ekipleri, düzenlediği operasyonda 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 27 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Oğuzeli İlçesinde adli makamların koordinesiyle gerçekleştirilen operasyonda 5 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 27 düzensiz göçmen yakaladı. Ayrıca olayda kullanılan 4 araca el koyan ekipler, yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır.

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