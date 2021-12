Dünya ikinciliğinden sonra Gonca Tokuz’a bir ödülde Paris’ten geldi

Gaziantep’in yetiştirdiği önemli araştırmacı yazarlardan olan Halkbilimci Gonca Tokuz, uzun yıllar süren araştırmalar sonucu kaleme aldığı Antep Fıstığı kitabı ile dünya çapında ödüller almaya devam ediyor.

Önemli eserlere imza atan Halkbilimci Gonca Tokuz uzun süren çalışmalar sonucu yayına giren Antep Fıstığı kitabı ile 2016 yılında Çin'in Yantai şehrinde "Gourmand Cookbook and Food Culture Awards" (Gurme Yemek Kitabı ve Yemek Kültürü Ödülleri) yarışmasında meyve kategorisinde dünya ikincisi olmuştu.

İkinci ödül Paris’ten geldi

Gonca Tokuz şimdi de Paris’te Descartes Üniversitesi Refectoire des Cordeliers salonunda düzenlenen “Best of the Best Books of the past 25 Years of the Gourmand Award" ödül töreninde Antep Fıstığı kitabı ile son 25 yılda ödül alan kitapların değerlendirmeye tutulduğu ve 25 yılın en iyilerinin seçildiği ödül töreninde yine ödüle layık görüldü. Ödül töreninde 2020 yılında 25 yıl içerisinde ödül alan kitaplar yeniden değerlendirilmeye tabii tutulmuş ve 25 yılın en iyileri seçilmiştir. 2020 yılı içerisinde iki kez ertelenen ödül töreni bu yıl 2930 Kasım tarihlerinde Paris’te gerçekleşmiştir. Ödül töreninde Aslıhan Koruyan Sabancı, Özlem Warren , Sahrap Soysal ve Gonca Tokuz Türkiye’den ödüle layık görülmüşlerdir.

Gonca Tokuz

Halkbilimci Gonca Tokuz Gaziantep Üniversitesi Genel Sekreterliğinden emekli oldu. Basılmış on, basım aşamasında beş kitabı vardır. Çeşitli dergilerde yazdığı makalelerin dışında 250’den fazla makalesi vardır. Hala alan araştırmalarına devam etmektedir.

Antep Fıstığı Kitabı

2014 yılında basılan Antep Fıstığı kitabı üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm teknik, ikinci bölüm kültürel konulara ayrılmıştır. Üçüncü bölümde şeflerden fıstıklı tatlar bulunmaktadır. Ekler kısmında ise öğrencilerin fıstık kabuğu ile yaptığı araştırmalara yer verilmiştir.

