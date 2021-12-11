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SANKO Üniversitesi liselileri bilgilendiriyor İslahiye Farabi Mesleki Teknik Ve Anadolu lisesi öğrencileri SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti

İHA

SANKO Üniversitesi liselileri bilgilendiriyor İslahiye Farabi Mesleki Teknik Ve Anadolu lisesi öğrencileri SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti

İslahiye Farabi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencileri, üniversite ortamı ve eğitimi hakkında bilgi almak üzere SANKO Üniversitesi’ni ziyaret etti.
Rehber Öğretmen Elif Çelik ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Halit Demir eşliğinde programa katılan öğrencilere, üniversitenin olanakları ve bölümlere ilişkin sunum yapıldı.
Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı Yılmaz
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) İlk ve Acil Yardım Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Demet Arı Yılmaz, öğrencilerin mankenler ve simülatörler üzerinde uygulamaya yönelik hedeflenen yetkinliğe ulaştıktan sonra acil serviste önce gözlem yaptıklarını, ardından denetim altında uygulamalara katıldıklarını söyledi.
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali İkidağ
SHMYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali İkidağ ise sağlık sektöründe tıbbi görüntüleme teknikerlerine çok fazla ihtiyaç duyulduğunu anımsattı.
Bölümün bölgede ilk tıbbi görüntüleme teknikleri bölümü olduğuna vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali İkidağ, şu bilgileri paylaştı:
“SANKO Üniversitesi Hastanesi, yatak kapasitesi başta olmak üzere birçok kriterde tek çatı altında ülkemizin en büyük özel hastanesidir. Radyoloji bölümümüzde son teknolojik cihazlarla tüm radyolojik incelemeler yapılmaktadır. Güçlü akademik kadromuzla, bölümümüzdeki öğrencilere radyografi, mammografi, BT, MRG, kemik mineral dansiometresi gibi temel ve sofistike radyolojik incelemeleri uygulama becerisi kazandırılmaktadır.”
Öğr. Gör. Metin Arıcı
SHMYO Ameliyathane Hizmetleri Programı’ndan Öğr. Gör. Metin Arıcı da mesleki bilgi ve beceriyi edinmiş, topluma faydalı üstün nitelikli, güncel gelişmeleri takip edebilen kabiliyete sahip, sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurum/kuruluşlarda çalışmak üzere ameliyathane teknikeri yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Programın amacının, ameliyathanede kullanılan tüm alet ve malzemenin ameliyata hazır hale getirilmesini, cerrahi ekibe malzeme sağlanmasını ve ameliyathane ortamının, ameliyatın özelliğine göre uygun hale getirilmesini sağlayan yardımcı cerrahi sağlık personeli yetiştirmek olduğunu belirten Öğr. Gör. Arıcı, “Bu programda öğrencilerimize teorik eğitimle birlikte, pratik eğitim ve ameliyathane ortamında tecrübe kazanma imkanı verilmektedir" dedi.
Öğr. Gör. Benan Şahin
Alanında uzmanlaşmış, yeterli, genç ve dinamik bir kadro ile eğitimöğretim faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Öğr. Gör. Benan Şahin ise bireyin ve toplumun sağlığını korumak, iyileştirmek, geliştirmek ve çözüm odaklı “diyetisyenler” yetiştirmek için öğrencilere tüm imkanların sunulduğuna dikkat çekti.
Öğr. Gör. Halil İbrahim Ergen
SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Halil İbrahim Ergen, fizyoterapisti hastalık ve engel durumlarından kaynaklı ağrı ve fonksiyonel yetersizliklerle ilgili fizyoterapi ve rehabilitasyona özel ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanan ve bu değerlendirme sonuçlarından yola çıkarak yaşam kalitesini artırmak için uygun rehabilitasyon programını planlayan ve uygulayan profesyonel sağlık personeli olarak tanımladı.
Fizyoterapistlerin; kamu ve özel hastaneler, özel eğitim merkezleri ya da spor kulüplerinin dışında pek çok alanda istihdam imkanı bulunduğunun altını çizen Öğr. Gör. Ergen, "Fizyoterapistler, sadece hasta ya da engelli bireylerle değil günümüzde çok popüler olan koruyucu rehabilitasyonda da önemli görevler üstlenirler. Bu sayede hastalıkların oluşumu önlenebilir veya geciktirilebilir” diye konuştu.
Öğr. Gör. Mustafa Kavak
SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nden Öğr. Gör. Mustafa Kavak ise hemşireliğin tarihsel gelişimi, dünyada hemşirelik eğitimi, Türkiye’de hemşirelik, pandemi sürecinde hemşirelik, neden SANKO Üniversitesi hemşirelik ve mezunların istihdamı konularına değinerek akademik kadroyu tanıttı.
Arş. Gör dr. Mert Yıldızeli
SHMYO Anestezi Programından Arş. Gör. Dr. Mert Yıldızeli de mesleki derslerin teorik ve pratik olarak verildiğini belirterek, uygulamalara değindi.
Tanıtım Ofisi Sorumlusu Sema Tavşancıl ise sağlanan burs imkanları, eğitim olanakları açısından öğrencilere SANKO Üniversitesini anlattı.
Program, öğrencilere armağan takdiminin ardından anı fotoğrafı çekimiyle son buldu.

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