Gaziantep'te 27 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te jandarmanın düzenlediği operasyonda 27 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yol kontörlü sırasında 2 taksi, bir hafif ticari araç ve minibüsü durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde 72 kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, ismi açıklanmayan 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2021-12-11 14:32:04



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