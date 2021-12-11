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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te 27 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı

DHA

Gaziantep'te 27 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te jandarmanın düzenlediği operasyonda 27 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler yol kontörlü sırasında 2 taksi, bir hafif ticari araç ve minibüsü durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde 72 kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen 5 şüpheli ise gözaltına alındı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, ismi açıklanmayan 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2021-12-11 14:32:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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