GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'ın anne acısı

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Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan’ın annesi Hacı Döndü Kaplan geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan’ın annesi Hacı Döndü Kaplan geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Festival Halı Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet, Mehmet, Mustafa, Bileç, Hasan ve Hüseyin Kaplan’ın anneleri Hacı Döndü Kaplan’ın cenazesi bugün saat 10.30’da Yeşilkent Mezarlığı'ndan alınarak Kilis'in Elbeyli ilçesine bağlı Erikli Yayla Köyü'ne götürülecek ve öğlen namazını müteakiben kılınacak olan cenaze namazının ardından merhume aile mezarlığına defnedilecektir.

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