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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada ölen genç kız son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

İHA

Kazada ölen genç kız son yolculuğuna gelinlikle uğurlandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen feci kazada düğün hazırlığı yapan genç kız hayatını kaybederken, anne, babası ve kardeşi de yaralandı. Kazada ölen genç kız, tabutunun üzerine örtülen gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesinde 33 EMU 19 plakalı tır, D400 karayolu Sanayi Sitesi mevkiinde yanında seyir
eden Mehmet Davulcu (56) idaresindeki 27 U 1060 plakalı motosiklete çarptı. Sanayi Sitesi'ndeki 15. Cadde'ye dönüş yapan motosiklet çarpmanın etkisiyle devrilirken, sürücü ve 3 kişi etrafa savruldu. Feci kazada tırın altına giren 20 yaşındaki Duygu Davulcu olay yerinde hayatını kaybederken, baba Mehmet Davulcu, 10 yaşındaki oğlu N.D., anne Elif Davulcu (53) da hafif şekilde yaralandı. Kazayı haber alan Duygu Davulcu'nun yakınları olay yerine gelerek, tır şoförü H.D.'ye tepki gösterdi. Kaçan tır sürücüsü linç edilmekten kurtulurken, tıra saldıran vatandaşlar polis tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Duygu Davulcu ve kazada yaralanan aynı aileden 3 kişinin zeytin toplamak için tarlaya gittiği öğrenildi. Ailenin hasadın bitmesinin ardından zeytin ağaçlarında kalan zeytinleri toplamak için sabahın erken saatinde yola çıktığı belirtildi.

Düğün hazırlığı yapıyordu
Kazada ölen Duygu Davulcu'nun cenazesi, Nizip Asri Mezarlık'ta öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Genç kın tabutuna örtülen gelinlik dikkat çekti. Dualar ve gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlanan Duygu Davulcu'nun düğün hazırlığı yaptığı ve yarın istemeye gelineceği öğrenildi.
Kaza anını anlatan acılı baba Mehmet Davulcu, "Bir araç sollarken tır sürücüsü bizi sıkıştırıp vurdu. Zeytin başağına gidiyorduk. Çoluk çocuğun rızkını kazanmaya, ekmek parasını kazanmaya gidiyorduk" dedi.

Tır sürücüsü kaza için özür diledi
Feci kazadan sonra tır sürücüsünün araçtan inerek kendisinden özür dilediğini anlatan Mehmet Davulcu, "Kaza anında ben takla atmışım. Kızım tekerin altına girmiş, anası bir tarafta, küçük kız başka bir tarafta. Tır sürücüsü iniyor aşağıya, 'Ben görmedim, özür dilerim' diyor. Bu olur mu, hangi kanunda, kitapta yazar. Tır sürücüsü kaçmayaydı görürdü ama kaçtı" diyerek tır sürücüsüne tepki gösterdi.

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