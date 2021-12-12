Ev hanımları atıl eşyaları çeyize dönüştürüyor Ev hanımları, Şahinbey tesislerinde dönüştürdükleri eşyalardan çeyizlik yapıyor

Şahinbey Belediyesi tarafından yapılan sosyal tesislerdeki kurslara gelen ev hanımları, evde atıl durumdaki kumaşlardan çeyizlik eşya yaparak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Şahinbey Belediyesi’ne ait Şehit Cevdet Özdemir Sosyal Tesisi’ndeki kurslara gelen kadınlar, evde kullanılmayan eski battaniye, CD, yırtık kumaşlar ve benzeri eşyaları değerlendirerek pike takımı, seccade, yastık kılıfı, eldiven gibi çeyizlik eşya yaparak hem aile ekonomilerine katkı sağlıyor hem de meslek öğreniyorlar.



“Eski ve atıl malzemelerden eşyalar yapıyoruz”

Gençlerin beğenmediği eski çeyizliklerden yeni modeller ürettiğini belirten Müjde Yılmaz, “Evde nevresim takımı diktim, kalan küçük parçayı değerlendirerek eldiven yaptım. Evde atıl durumdaki CD ile bir iğnelik yaptım. Evde kullanmadığım atıl durumdaki bir kumaşım vardı. Onu da eldiven yapıyorum. Eski çeyizliklerim vardı kullanmadığım, eski nakışlarla yapılmıştı. Artık gençlerimiz beğenmiyorlar onu da yeni nakışlarla yeni çeyizlik modeli haline getirdim” dedi.

Kursiyer Leyla Er, evde değerlendiremedikleri eski parçaları getirip burada çok güzel şeyler yaptıklarını belirtti.



“Her malzemeyi değerlendiriyoruz”

Kurs hocası Seyhan Derecik amaçlarının en küçük malzemeyi bile değerlendirmek olduğunu ifade ederek, “Eski kullanılmayan eşyalardan aklınıza gelecek her şeyi yapabiliyoruz. Kullanılmış yıpranmış CD’lerden iğnelik yapıyoruz. Çocukların derslerinden kalan mukavva ile kullanılır ev eşyası haline getiriyoruz. Çocukların kullanmadığı, yıpranan kotlardan pabuç yapıyoruz. Amacımız hiçbir şeyi atmamak, en küçük şeyi değerlendirmek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.