Fenerbahçe kafilesi Gaziantep’te

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Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 16´ncı haftasında deplasmanda Gaziantep FK´ ile karşılaşacak Fenerbahçe, Gaziantep'e geldi.

Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan sarı lacivertli kafileyi çok sayıda taraftar, çiçek ve baklava ile karşıladı. Taraftarların sevgi gösterisiyle karşılanan Fenerbahçeli teknik heyet ve oyuncular, konaklayacakları otele doğru hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Futbolcuların gelişi

-Taraftarların futbolcuları karşılaması

-Futbolcuların taraftarlarla fotoğraf çektirmesi

-Futbolcuların otele hareket etmesiDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2021-12-12 21:12:10



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