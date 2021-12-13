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Köyden merkeze gitmek için hasta numarası yapıp ambulans çağırmışlar Gaziantep’te 112’ye gelen 900 ihbar asılsız çıktı Zamana karşı yarışan ekipleri asılsız ihbarlar yavaşlatıyor Başı ağrıyan, ilaç yazdırmak isteyen 112'yi aradı

İHA

Köyden merkeze gitmek için hasta numarası yapıp ambulans çağırmışlar Gaziantep’te 112’ye gelen 900 ihbar asılsız çıktı Zamana karşı yarışan ekipleri asılsız ihbarlar yavaşlatıyor Başı ağrıyan, ilaç yazdırmak isteyen 112'yi aradı

Hayat kurtarmak için zamanla yarışan Acil Sağlık ekiplerinin gittiği asılsız ihbarlar şaşkına çeviriyor. Başı ağrıyanların, ilaç yazdırmak isteyenlerin 112’ye ihbarda bulunduğunu aktaran Gaziantep Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Vejdi Yıldız, köyden merkeze gelmek isteyenlerin bile hasta numarası yaparak ambulansı çağırdıklarını söyledi.
Gaziantep’te vatandaşların hayatını kurtarmak için canla başla çalışan 112 Acil Sağlık ekipleri, bir yandan Kovid19 salgınıyla mücadele ederken, diğer yandan da asılsız ihbarlarla uğraşıyor. Vatandaşların sağlığı için bir sene içerisinde 3 milyon 10 bin kilometre yol kat eden ekipler, birbirinden farklı çok sayıda asılsız çağrıya maruz kalıyor. Acil Sağlık ekiplerinin bir yıl içerisinde 250 binden fazla vakaya gittiğini belirten Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Vejdi Yıldız, ekiplerin gittiği 900 vakanın asılsız çıktığını açıkladı.

Köyden merkeze gitmek için hasta numarası yapıp ambulans çağırmışlar
Başı ağrıyanlar ile ilaç yazdırmak isteyenlerin 112 ekiplerini çağırdıklarını aktaran Dr. Vejdi Yıldız, “Köyden merkeze gelmek isteyenler ambulansı çağırdı. Ambulansla çarşıya pazara gelmek istediler” dedi.

“İlaç yazdırmaya çağıranlar oldu”
2021 yılında çok iş yaptıklarını paylaşan Yıldız, ambulansların ayda yaklaşık 20 bin vaka taşıdığını ifade etti. Vatandaşların asılsız ve mükerrer ihbarlarda bulunduklarını paylaşan Yıldız, “Bu da bizi çok yordu. Bunlardan birkaç tane örnek vereyim. Başı ağrıyan bizi arayıp çağırdı. Tabii biz de gittik. Telefonda eleme yapamadığımız için hepsine gitmek zorundayız. Çünkü daha farklı şeyler de çıkabiliyor. Gidince ‘ilaç yazdırmaya sizi çağırdım’ diyenler oldu. Köyden merkeze gelmek isteyenler ambulansı çağırdı. Ambulansla çarşıya, pazara gelmek istediler. Yani ambulansı boş yere meşgul eden çok kişi oldu. Biz bu kadar işimizin arasında bunların olmasını istemiyoruz. Olmaması temennimizdir” ifadelerini kullandı.

“Ambulanslar dünyanın etrafını 75 kez döndü”
Salgının hafiflemesiyle covid vakalarının düştüğünü ancak diğer vakaların arttığını vurgulayan Yıldız, “Bizim 2 yıl önce 42 istasyonumuz varken şu anda 58 istasyonumuz var. 2 sene önce ayda 10 bin vaka taşırken şu anda 20 bin vaka taşıyoruz. Bu yıl içerisinde 250 bin vakadan daha fazla vaka taşıdık. Yılın ilk 10 ayı içerisinde ambulanslarla 3 milyon 10 bin kilometre yol kat etmişiz. Bu da dünyanın en tarafını yaklaşık 75 kez dönmektir. Bu sadece Antep’teki ambulansların yaptığı kilometredir. Neredeyse hiç durmadık. Ortalama günlük vaka sayımız 600’ü buldu. Bu da bizim arkadaşlarımızın 24 saat boyunca hiç durmadığını gösteriyor” diye ekledi.

“Ekipler canla başla çalışıyor”
Hayati risk oluşturan her vakanın acil vaka olduğunu sözlerine ekleyen Dr. Yıldız, “Bazen vatandaş bizi arayıp ufak bir şikayetini söylüyor. Gidince çok ciddi bir vakayla karşılaşıyoruz. Biz telefonda vakayı eleme taraftarı değiliz. Her telefona gitmek zorunda hissediyoruz. Ama bunun yanında bizi gerçekten de meşgul eden vakalar da var. Ekipleri boş yere meşgul edenler, gecikmeden kaynaklı birçok kişinin ölümüne ve hayati risklere sebep olabilirler. Vatandaşlar 112’yi gereksiz yere meşgul etmesinler. Gerçekten ihtiyaçları varsa bizi arasınlar. Ekiplerimiz zaten canla başla çalışıyorlar. Biz yaklaşık 807 kişiyiz. 807 kişinin tamamı da özveriyle çalışıyorlar. Biz 2022’de istasyon sayısını arttırarak vakalara daha hızlı ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Taşınan vakaların 2 ya da 3 bini acil vaka”
Ambulansların taşıdığı vakaların 2 ya da 3 bininin gerçekten acil vaka olduğunu söyleyen Yıldız, bu oranın vatandaşların duyarsızlığını gösterdiğini söyledi. Bu yıl içerisinde gidilen 900 vakanın asılsız çıktığını belirten Yıldız, “Ambulans gidiyor. Yoğun trafiği aşıyor. Gaziantep trafiğini aşmak gerçekten çok zor. Gidiyorsunuz ama vaka yok. Bizim vakaya ulaşma hızı oranımız var. Sağlık Bakanlığı bu oranın yüzde 95 olmasını istiyor. Bizim şu anda kırsal oranımız yüzde 95’in üzerinde, kentsel oranımızda yüzde 93,5’tir. Ekipler çok hızlı hareket ediyor. Değil dakikalar, bazı vakalarda saniyeler içerisinde orada oluyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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