Kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca Oğuzeli ilçesi Belören Mahallesinde 13 Aralık 2021 günü izinsiz kazı yapan 6 şahıs suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı esnasında kullanılan 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 30 m elektrik kablosu, 2 adet lamba ile çok sayıda kazı aleti ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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