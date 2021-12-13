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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 21 kişi tutuklandı

İHA

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 21 kişi tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde 1 hafta boyunca yürüttüğü çalışmalar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirdi, olaylarla ilgili 21 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, 612 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar sonucu; 1 kilo 743 gram metamfetamin, 975 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 262 gram esrar, 70 gram eroin, 215 adet uyuşturucu hap, 5 adet hassas terazi, 3 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirdi. Olaylarla ilgili 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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