Tahmazoğlu aile ziyaretlerini sürdürüyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cengiz Topel Mahallesi’ndeki Balcı ailesini ziyaret etti.

Vatandaşlar ve esnaflarla sık sık bir araya gelen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Cengiz Topel Mahallesi’nde ikamet eden Abdülkadir Balcı ve ailesini AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke ve meclis üyeleri ile birlikte ziyaret etti.

“Vatandaşımızın yanındayız”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, her zaman vatandaşlar ile iç içe olduklarını belirterek, “Her zaman vatandaşlarımız ve esnafımızla iç içeyiz. Onları evlerinde, iş yerlerinde ve mahallelerde ziyaret ederek, sohbet edip, taleplerini dinliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi gönül belediyeciliğini uygulamaya çalışıyoruz. Cengiz Topel Mahallemizde ikamet eden Abdülkadir Balcı kardeşimizi ve ailesini ziyaret ettik. Güler yüzleri ve tüm misafirperverlikleri ile bizleri ağırladılar Allah kendilerinden razı olsun ” ifadelerini kullandı.

“Başkanımızın çalışmalarından ve hizmetlerinden çok memnunuz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun ziyaretinden dolayı oldukça mutlu olan Abdülkadir Balcı, “Başkanımızın, evimizi ziyaret etmesini çok istedim. Her zaman evimize gelmesi için dua ediyordum. Allah’ım dualarımı kabul etti. Allah kendisinden razı olsun. Çalışmalarından ve hizmetlerinden çok memnunuz” diye konuştu.

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