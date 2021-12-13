Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Bu aracı 16 yaşında olan da sürebilecek!

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Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 11 beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında savunma arkasına sarkan Ferdi'nin ortasına Serdar Dursun'un yaptığı kafa vuruşu auta çıktı.

3. dakikada Rossi'nin sağ kanattan kale önüne çevirdiği topa ön direkte Serdar Dursun'un dokunuşu yandan az farkla dışarı gitti.

5. dakikada Gaziantepli Doğan'ın sağ kanattan yaptığı yerden ortaya kale önünde topuğuyla dokunan Muhammet'in şutunu kaleci Berke kornere çeldi.

8. dakikada Gustavo'nun orta sahadaki pas hatasında topu kapan Figueiredo, kaleci Berke'nin önde olduğunu görünce sağ ayağının üstüyle vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 10

25. dakikada Rossi'nin sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte Szalai kafayı vurdu, top kaleci Günay'da kaldı.

29. dakikada Osayi'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Mesut Özil, ceza sahası sol çaprazından vuruşunu yaparak topu kaleci Günay'ın üzerinden ağlara gönderdi. 11

34. dakikada Serdar Dursun'un ceza sahası içi sağ çaprazından kale alanına çevirdiği topa Rossi'nin yaptığı kafa vuruşu yandan auta çıktı.



Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Emre Eyisoy xx, Gökhan Bilir xx

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Halil İbrahim Pehlivan x, Steven Caulker x, Alin Tosça x, Stelios Kitsiou x, Recep Niyaz x, Doğan Erdoğan x, Maxim xx, Angelo Sagal xx, Joao Figueiredo xx, Muhammet Demir x

Yedekler: Mustafa Burak, Papy Djilobodji, Oğuz Ceylan, Ertuğrul Ersoy, Kenan Özer, Furkan Soylap, Ahmed El Messauidi, Enver Cenk Şahin, Hamza Mendyl, Nouha Dicko

Teknik Direktör: Erol Bulut

Fenerbahçe: Berke Özer xx, Marcel Tisserand x, Kim MinJae x, Attila Szalai x, OsayiSamuel xx, Luiz Gustavo x, Miguel Crespo x, Ferdi Kadıoğlu x, Diego Rossi x, Mesut Özil xx, Serdar Dursun x

Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Max Meyer, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Zajc, Nazım Sangare, Novak

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Goller: Figueiredo (dk. 8) (Gaziantep FK), Mesut Özil (dk. 29) (Fenerbahçe)

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