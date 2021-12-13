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Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından

DHA

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından


Hasan KIRMIZITAŞ / GAZİANTEP, (DHA) Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe karşısında 3-2 galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ise iyi başladıkları karşılaşmayı yapılan hatalardan dolayı kaybettiklerini ifade etti.
Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında Gaziantep FK, kendi sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Gaziantep deplasmanına galibiyet için hazırlandıklarını ve karşılaşmaya iyi başladıklarını dile getirerek, "Maça iyi başladık ve pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Bu sırada maalesef hata yaptık. Bu seviyede olmaması gereken bir hata yaparak gol yedik. Kazanmak isteyen takımın yapmaması gereken 3-4 hata yaptık. İlk golden sonra da savaştık ve maçı 1-1´e getirdik. İkinci golü ararken yaptığımız ikinci hatayla da maalesef ikinci golü yedik. Adeta rakibimize golleri sunduk. Yine kopmadık ve karşılaşmayı 2-2´ye getirdik. Bundan sonra da galibiyet için pozisyonları yakaladık ama başarılı olamadık. Daha sonra da yaptığımız hatayla 3´üncü golü yedik. Bu seviyede bir takım olarak bu hataları yapmamak lazım. Şampiyon olmak istiyorsak bu hataları yapmamak gerekiyor. Maçı bu yüzden kaybettik ama oyuncularımı her zaman savunurum ama bu hatalara direnilememesi normal" dedi.
Oyuncularının bireysel hatalarına anlam veremediğini de anlatan Pereira, "Bugün ayağımıza fırsat gelmişti ama kaçırdık. Şampiyon olmak isteyen takımın bu fırsatları kaçırmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
PEREIRA'DAN İSTİFA SORUSUNA YANIT
Pereira, bir gazetecinin mağlubiyetin ardından istifa edip etmeyeceği yönündeki soruyu ise, "Bu gazetecilerle konuşulacak bir konu değil" şeklinde yanıtladı.
Öte yandan Pereira, Avrupa maçı dönüşü takımda yorgunluk olduğu eleştirilerine de katılmadığını belirterek, "Sahada takımda yorgunluk yoktu. Maça ilyi başladık ve gol pozisyonları bulduk. Ama bu pozisyonları kaçırdık ve rakibimize 3 gol sunduk" diye konuştu.
EROL BULUT: 4-5 GOL ATABİLİRDİK
Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe karşılaşmasının her iki takım için de zor geçeceğini bildiklerini ve rakiplerini iyi analiz ettiklerini söyledi. Karşılaşmada rakip oyuncuların hatalarını iyi değerlendirdiklerini ve mücadeleyi farklı kazanma şansları olduğunu anlatan Bulut, "Zor maç olacağını biliyorduk. Fenerbahçe´nin üste yaklaşması, bizim alttan orta sıralara yaklaşmamız için önemliydi. Bu düşünceyle karşılaşmaya iyi başladık ama golü attıktan sonra maalesef takımlar skoru korumak için kendini geri çekiyor. Bu bizde erken oldu. Doğal olarak Fenerbahçe üzerimize geldi, baskılı olmaya çalıştı. Bu baskıyla beraberliği de buldular. İkinci yarıda sahada uyguladığımız taktikler ile bulduğumuz pozisyonları iyi değerlendirdik. Sonuç olarak hak ettiğimiz 3 puanı aldık. 3 attık ama 4-5 olabilirdi. Kaçırdığımız net 3 gol var. Kazandığımız için çok mutluyuz, futbolcularımı tebrik ederim. İnşallah deplasmanda da böyle devam ederiz" şeklinde konuştu.
"RAKİBİMİZİN HATA YAPABİLEN OYUNCULARI VARDI"
Mücadele öncesi rakip oyuncularının ikinci bölgede hata yapabildiklerini ve bu doğrultuda futbolcularından baskılı oynamalarını istediğini ifade eden Erol Bulut, "Rakibimizin hata yapabilen oyuncuları vardı. Baskı yapınca topları kaybedeceklerini biliyorduk. Bu düşünceyle kazandığımız toplarla bulduğumuz goller var. Rakibimize bu hafta çok iyi çalıştık ve sonuçta kazandık. Ben tüm futbolcularımı tebrik ediyorum. Taktiklerimizi iyi uyguladılar" dedi.
Erol Bulut, iç sahada elde ettikleri başarılı sonuçları bireysel hatalar ve son vuruşlardaki eksiklik nedeniyle deplasmanda sağlayamadıklarını vurgulayarak, "İyi oynamamıza rağmen deplasmanda çoğu maçı kaybediyoruz. Deplasmanda oynadığımız maçlara bakınca bireysel hatalardan gol yediğimizi ve rakibimizin hatalarını değerlendiremeyip, pozisyonları sonuçlandırmada eksik kaldığımızı görüyoruz" diye konuştu.
"BENİM İÇİN TÜM MAÇLAR AYNIDIR"
Erol Bulut, daha önce Fenerbahçe´yi çalıştırdığını ve bugün oynadığı karşılaşmada bunun ekstra bir motivasyon sağlayıp sağlamadığı şeklindeki soruyu, "Ben her maça aynı motivasyonla, kazanmak için çıkıyorum. Benim için tüm maçlar aynıdır" sözleriyle cevapladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Erol Bulut'un açıklamaları
Vitor Pereira'nın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2021-12-13 23:41:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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