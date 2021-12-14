Gaziantep FK - Fenerbahçe: 3-2

Bu aracı 16 yaşında olan da sürebilecek!



Hasan KIRMIZITAŞ Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA) -

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Mustafa Emre Eyisoy, Osman Gökhan Bilir

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Halil İbrahim (Dk. 46 Djilobodji), Caulker, Tosca, Kitsiou, Recep Niyaz, Maxim (Dk. 70 Furkan), Doğan, Sagal (Dk. 70 Mendyl), Figueiredo (Dk. 86 Kenan), Muhammet (Dk. 77 Dicko),

FENERBAHÇE: Berke Özer Szalai, Kim (Dk. 83 Muhammed Gümüşkaya), Tisserand, Gustavo (Dk. 61 Zajc), Crespo, Osayi Samuel, Ferdi, Mesut Özil, Rossi (Dk. 61 Berisha), Serdar

GOLLER: Dk. 8 ve Dk. 73 Figueiredo, Dk. 53 (P) Maxim (Gaziantep FK), Dk. 30 Mesut Özil, Dk. 67 Zajc (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Maxim, Figueiredo, Furkan (Gaziantep FK), Kim, Tisserand (Fenerbahçe)

Spor Toto Süper Lig'in 16´ncı haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Fenerbahçe´yi 3-2 mağlup etti.

6´ncı dakikada Doğan´ın pasıyla ceza alanında buluşan Figueiredo´nun vuruşunu kaleci Berke, kornere çelerek önledi.

8´inci dakikada Gustavo´nun pas hatasıyla topu orta saha yakınlarında kazanan Figueiredo, kalecinin önde olduğunu görünce topu kaleye gönderdi ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

25´inci dakikada Rossi´nin ceza alanına ortasına yükselen Szalai´nin kafa vuruşu kaleci Günay´da kaldı.

30´uncu dakikada Osayi Samuel´in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Mesut Özil´in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

34´üncü dakikada Serdar´ın ceza alanına ortasına yükselen Rossi´nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

53´üncü dakikada Muhammet´in kullandığı serbest vuruşta barajdan dönen topla buluşan Fugueiredo, savunmanın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Maxim, topu filelere göndererek takımını öne geçiren golü attı: 2-1.

65´inci dakikada Kim´in kısa düşen pasını araya girerek alan ve kale sahasına giren Figueiredo´nun vuruşunu kaleci Berke kornere çelerek önledi.

67´nci dakikada Ferdi'nin sağ kanattan ceza sahası içerisine yolladığı topla buluşan Berisha'nın vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarptı. Savunmadan seken topla buluşan Mesut, ceza sahası dışındaki Zajc'ı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası yayı içinden gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

73´üncü dakikada Furkan´ın pasıyla ceza alanında buluşan Figueiredo, plase vuruşla topu filelere gönderdi: 3-2.

77´nci dakikada Mesut Özel´in sol kanattan ceza alanına ortaladığı topta Serdar´ın vuruşu üstten auta gitti.

88´inci dakikada Serdar´ın pasıyla ceza alanında buluşan Muhammed Gümüşkaya´nın vuruşu yandan auta gitti.

90´ıncı daikkada hızlı gelişen atakta ceza alanına giren Dicko´nun şutunda Crespo araya girerek topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-12-13 22:38:04



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