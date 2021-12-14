Yeni dünya düzeninin hedefi yemek kültürü Eğitimci Yazar Zafer Barış'ın "Çocuğunu Zehirleme" adlı kitabı raflardaki yerini aldı

Eğitimci Yazar Zafer Barış, araştırmaları sonucunda ortaya çıkardığı "Çocuğunu zehirleme" isimli kitabında yeni dünya düzeninin hedefinde beslenme alışkanlıklarının olduğunu belirterek, uyarılarda bulundu.

Yazar Zafer Barış, kitabında toplumların önemli mirası olan yemek kültürlerinin bilinçli olarak değiştirilmeye çalışıldığını ifade ederek, dünya üzerinde tek tip yemek düzeni oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti. Çocukların oluşturulmak istenen bu yeni dünya düzeninde hedefin tam ortasında olduğu çocukların beslenme alışkanlıkları, yaşam şekilleri ve davranışları olduğunu kaydetti. Çocuklarda sağlanacak değişimin dolaylı olarak onların yetiştirecekleri nesillerin de etkileneceğini ve dönüşüme uğrayacağını belirten yazarın kitabı 6 bölümden oluşuyor.

Yazar bu bölümlerde vücuda alınan besinler yoluyla çocukların beyin kimyalarının dönüşüme uğradığına dikkat çekerek, çocukların davranışlarında oluşan farklılıkları bilimsel veriler ışığında okuyucuya sunuyor. Ayrıca, teknolojik araçların esaretinde olan günümüz çocukları için en büyük tehlikenin hareketsizlik olduğu belirtilen kitapta hareketli bir yaşam tarzının neden gerekli olduğunu ve teknolojik araçların çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri de anlatılıyor. Kitapta, anne karnında başlayan çocuğun beslenme serüveninin ne şekilde olursa çocuğun daha sağlıklı olacağı ve çocuğa doğru beslenme alışkanlığının nasıl edindirilmesi gerektiği de detaylı bir şekilde yer alıyor.

Yazar Barış'ın okuyucuyla buluşan kitabına internet üzerinden yada kitabevlerinden ulaşılabiliyor.

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