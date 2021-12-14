Yeşil Gaziantep için yeni orman Büyükşehir ve kadın girişimciler iş birliğinde meyve ormanı kurulacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Gaziantep Kadın Girişimciler ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) iş birliğinde kente “Meyve Ormanı” kazandırılması için imzalar atıldı.

Geleceğe daha yaşanır ve yeşil bir Gaziantep bırakmak amacıyla yaptığı yatırımlarla ulusal ve uluslararası alanda adından sıkça söz ettiren Büyükşehir Belediyesi yeni bir çalışmaya imza attı. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler ve GSO ortaklığında 18 bin metrekarelik alanda ceviz, badem, incir ile zeytinden oluşan 490 ağaç ile “Meyve Ormanı” için Gaziantep Valiliği Fuaye Alanı’nda protokol imza töreni düzenlendi. Yamaçtepe Mahallesi’nde kurulacak orman Gaziantep Modeli ile kente kazandırılacak.

Ağaç ve meyve yetiştirme eğitimleri verilecek

Yeni Meyve Ormanı’nın içine Büyükşehir Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ile Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı’nca kurulacak eğitim alanları ve workshoplarda, vatandaşlar ve öğrenciler için ağacın yetişmesi, meyveler ve yapılması gereken bakımları kapsayan alanında uzmanlar tarafından eğitimler verilecek.

Protokol imza törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, GSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cevdet Akınal katıldı.

“İnsanın kazanacağı bir proje”

İmza töreninde konuşan Başkan Fatma Şahin, Ayşen Ahi tarafından gündeme getirilen projenin Büyükşehir Belediyesi tarafından olgunlaştırıldığını belirterek, “Dünya sürdürülebilir kalkınma diyor. İnsana ve doğaya saygılı bir kalkınma modeli. Biz bir taraftan sanayi şehriyiz. Bir taraftan da akıllı, sağlıklı, eğitim ve bilim şehri olmak istiyoruz. Bütün bu hedefler için bize dokunan özel bir proje. Kadın girişimciler, ürettiği ürünler için ürün ekonomiye dönüştürüyor. Döngüsel ve ekonomik anlamda herkesi ilgilendiren ve sonunda şehrimizin, çocuğunun, gencinin, insanın kazanacağı bir proje oluşuyor. Gazi şehir, ‘Yeşil Şehir’ nasıl dönüşür diye soruluyor. Valimizin 27 milyon fidan kampanyası vardı. Bu hedefe de hep birlikte ulaşmış olacağız” şeklinde konuştu.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden Vali Davut Gül, “Tam Gaziantep Modeli. Burası, birlikte iş yapma kültürü olan bir şehir. Kadın girişimcilerle birlikte hayırlı bir iş yapılıyor” dedi.

“Hep birlikte şehre güzel şeyler katmak için varız”

Başkan Şahin’e sağladığı kolaylıklar ve iş birliği için teşekkür eden Ayşen Ahi, Gaziantep için tam yerinde, çocukların ve okulların rahatlıkla ulaşabileceği hem orman parkı haline getireceğiz hem de karbon ayak izini azaltmak, enerjiyi geleceğe taşımayı amaçlıyoruz. Hep birlikte şehre güzel şeyler katmak için varız” ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili Cevdet Akınal, projenin çocukların geleceği için çok özel olduğunu vurguladı.

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