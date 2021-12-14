Gazetecilere hukuk ve danışmanlık desteği GGC ile Gaziantep Barosu arasında önemli protokol

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gazetecilere hukuk ve danışmanlık desteği GGC ile Gaziantep Barosu arasında önemli protokol

İHA

Gazetecilere hukuk ve danışmanlık desteği GGC ile Gaziantep Barosu arasında önemli protokol

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) ve Gaziantep Barosu arasında gazetecilerin hukuki sorunlara karşı hukuki destek ve danışmanlık hizmeti alabilmesi için protokol imzalandı.
Gazetecilerin mesleklerini yaparken karşılaştıkları zorluklarda hukuki destek ve yardım alınması, medyahukuk çalışmaları yapılması, atölye çalışmaları, iddianame okuma, mahkeme kararlarının yorumlanması, baro faaliyetlerinin kamuoyuna daha fazla duyurulması, farkındalık oluşturulması, eğitim, seminer, konferans gibi ana başlıkları içeren protokoli GGC Başkanı İbrahim Ay ve Gaziantep Barosu Başkanı İskender Kahraman imzaladı.
“Gazeteciler, sesimizi duyurmamızda bize yardımcı oldular”
Gazeteciler ile işbirliği içerisinde olduklarını ve toplum faydasına olan tüm faaliyetlerde birlikte hareket ettiklerini belirten Gaziantep Barosu Başkanı İskender Kahraman, “ Gaziantep’in gündemini oluşturan, yerel gazetecilik faaliyetini yürüten ve Gaziantep’in kalbi olarak gördüğümüz tüm gazetecilere teşekkür ediyoruz. Her zaman Gaziantep Barosu ile birlikte oldular. Gazeteciler; Gaziantep Barosunun el attığı, yanında durmaya çalıştığı her toplumsal ve sosyal olayda bizlerle beraber olup sesimizi duyurmamızda bize yardımcı oldular. Bugünde inşallah, aramızda imzaladığımız protokol ile bu işbirliğini daha güçlü hale getirip tüm Gaziantep halkına ve gündemine dair iyi işler yapacağımızdan eminim. Bu protokol içinde ayrıca teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
“Bu işbirliği protokolünü önemsiyoruz”
Protokolün çok önemli olduğunu ve protokol sayesinde gazetecilerin hukuki anlamda barodan destek alabileceğini söyleyen Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, “Ben öncelikle değerli başkanıma ve yönetimine yeni görevlerinden dolayı tebrik ediyorum. Güzel işler yapacaklarına inanıyoruz. Bundan öncede başkanımızın önemli hizmetleri olmuştu. Bugün Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ve Gaziantep Barosu arasında bir işbirliği protokolü yaptık. Bu işbirliği protokolünü önemsiyoruz. Gerek demokrasinin gerekse hukukun savunuculuğu anlamında iki önemli birliğin bir araya gelip gazetecilerin haber alma özgürlüklerindeki yaşadığı sıkıntılarda, davalarda değerli baromuz bize hukuki anlamda bize destek ve danışmanlık hizmeti verecek. Biz yönetimimizle teklifimizi değerli başkanımıza getirdiğimizde sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bu projeyi çok önemsiyorum. Yeri geldiğinde avukatlarımızdan hukuki anlamda eğitim ve söyleşiler düzenleyeceğiz. Ben tekrardan yeni görevlerinde değerli başkanıma ve yönetimine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te ilçelere vakumlu süpürge aracı
YEREL HABERLER Gaziantep'te ilçelere vakumlu süpürge aracı
Yeşil Gaziantep için yeni orman Büyükşehir ve kadın girişimciler iş birliğinde meyve ormanı kurulacak
YEREL HABERLER Yeşil Gaziantep için yeni orman Büyükşehir ve kadın ...
Yeni dünya düzeninin hedefi yemek kültürü Eğitimci Yazar Zafer Barış'ın "Çocuğunu Zehirleme" adlı kitabı raflardaki yerini aldı
YEREL HABERLER Yeni dünya düzeninin hedefi yemek kültürü Eğitimci ...
Acil Sağlık ekipleri, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide zamanla yarışıyor Zamana karşı yarışan acil sağlık ekiplerini asılsız vakalar yavaşlatıyor ATT Ayşe Kartal: “Ambulansa değil bir hayata yol veriyorlar”
YEREL HABERLER Acil Sağlık ekipleri, yaşamla ölüm arasındaki ince ...
Aktoprak Mahallesi’ne ikinci sosyal tesis Sosyal tesisin inşaat çalışmaları hızla ilerliyor
YEREL HABERLER Aktoprak Mahallesi’ne ikinci sosyal tesis Sosyal ...
Araban'a vakumlu yol süpürgesi
YEREL HABERLER Araban'a vakumlu yol süpürgesi
Girişimci ve girişimci adayları Gaziantep’te buluşuyor
YEREL HABERLER Girişimci ve girişimci adayları Gaziantep’te ...
Obez olmayan hastalarda da insülün direnci görülebilir
YEREL HABERLER Obez olmayan hastalarda da insülün direnci ...
Gaziantep FK - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
Gaziantep FK - Fenerbahçe: 3-2
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Fenerbahçe: 3-2
Gaziantep FK - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Gaziantep FK - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından
Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
YEREL HABERLER Alacak-verecek kavgası kanlı bitti: 3 yaralı
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Fenerbahçe maçının ardından
Erol Bulut: "Bugün 3 golle galip geldik ama bu 4-5 olabilirdi"
YEREL HABERLER Erol Bulut: "Bugün 3 golle galip geldik ama bu 4-5 ...
Vitor Pereira: "Şampiyon olmak isteyen bir takım böyle hatalar yapmamalı" Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: "İstifa konusu gazetecilerle konuşulacak bir konu değil"
YEREL HABERLER Vitor Pereira: "Şampiyon olmak isteyen bir takım ...
Gaziantep FK - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Gaziantep FK - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Gaziantep FK - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Gaziantep FK - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Fenerbahçe: 2 (Maç Sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 3 - Fenerbahçe: 2 ...
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Fenerbahçe: 1 ...
Spor Toto Süper Lig: Gaziantep : 1- Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Gaziantep : 1- Fenerbahçe: 0 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.