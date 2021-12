Tarihi belgelerden oluşan "100. yıl özel sergisi" açıldı Yoğun ilgi gören sergiden toplam 73 eser bulunuyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile birlikte Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Fotoğraflarla Gaziantep Savunması’ndan Kesitler 100. Yıl Özel Sergisi’nin açılışını yaptı.

Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM) içerisinde yer alan Sanat Galerisi’nde açılışı yapılan sergiye; Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Murat Özgüler, Ceyda Gürsel, Serkan Özatıcı, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, AK Parti Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı. Fransız Genelkurmay Arşivi, İngiliz Hareard Üniversitesi Arşivi, Avustralya Genelkurmay Arşivi ve diğer muhtelif kaynaklar taranarak temin edilen eserler, Gaziantep Savunması esnasında çekilen fotoğraflardan oluşuyor. Toplam 73 eserlerden oluşan Fotoğraflarla Gaziantep Savunması’ndan Kesitler 100. Yıl Özel Sergisi’nde; İngilizlerle Mücadele Dönemi, Anteplilerin Fransızlarla Harbi, Fransızların Antep Kuşatması, Antep Harbi’nde Ermeniler ile Hariçteki Kolordu Kuvvetler ve Son Faaliyetleri konu başlığında bilgilendirme panoları da yer alıyor. Sergide, Antep Harbi’nde halkı açlığa mahkum eden Fransız kuşatmasının 8 Aralık 1920’deki halini gösteren askeri plan ile Antep’in muhasaradan kurtulması için Milli Kuvvetlerin 1 Şubat 1921’deki askeri hareketin planlarının orijinalleri ve Türkçeye çevirtilmiş halleri de yer alıyor. Sergide yer alan fotoğraflar kullanılarak panaromik bir fotoğraf elde edildi. Antep Savunması’ndan sonra şehrin tahribatını bütün çıplaklığı ile gösteren panaromik fotoğraf da sergide bulunuyor.

"Kaynaklara ulaşmak kolay olmadı"

Serginin açılış konuşmasını yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu sözleri kaydetti:

“Şehitkamil Belediyesi olarak Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde yaklaşık 2 yıldır Sayın Valimiz, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm kurumların katılımıyla farklı organizasyonlara imza atıyoruz. Göreve geldiğimiz andan itibaren özellikle Antep Savunması ile ilgili yürütülen her çalışmaya destek vermeye büyük gayret gösterdik, bugünden sonra da göstermeye devam edeceğiz. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sergi, özellikle yurtdışından temin edilmiş, bizde bulunmayan fotoğraflardan oluşuyor. Bu sergiyi, uzun süre açık tutacağız. Üzerinde yaşadığımız toprakları bizlere vatan olarak bırakmak adına kanlarını, canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, büyüklerimizi rahmetle anıyorum. Bize düşen de geçmişten ders çıkararak, geleceğe umutla bakabilmek. Geleceğe daha emin adımlarla yürüyebilmek adına geçmişimizden ders almamız gerekiyor. Tabi kaynaklara ulaşmak da kolay olmadı. Bir taraftan İngiltere’den, bir tarafta Fransa’dan, bir taraftan Avustralya’dan kaynaklar elde edildi. Yeni teknolojik imkanları kullanarak eserleri en nitelikli şekilde halkımızın ilgisine sunduk. Ben, bu konuda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum.”

Serginin açılışında konuşan Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, şu ifadeleri kullandı:

“Gaziantep Savunması, tüm dünyaya örnek olmuş büyük bir destandır. Kadınıerkeği, yaşlısıgenciçocuğu ile her yaştan insanın birlikte başardığı büyük bir azim, büyük bir kararlılık, büyük bir mücadeledir. Yokluklar içerisinde, kısıtlı imkanlar içerisinde kazanılmış büyük bir zafer, büyük bir başarı. Gaziantep Savunması’nı, gelecek nesillere en iyi şekilde anlatmamız, aktarmamız gerekiyor. Bugünkü sergideki eserler, özel eserler. Antep Savunması’nı anlatan, o dönemde çekilen, o dönemi gösteren ve bizlere de mutlaka ilham kaynağı olması gereken eserler. Bu eserlerin sergilenmesi, hem vatandaşlarımızın hem de öğrencilerimiz tarafından görülmesi ve bundan dersler çıkarılması oldukça önemli. Ben, bu konudaki çalışmalarından dolayı Sayın Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Şehitkamil Belediyemiz, Gaziantep Savunması ile ilgili çok sayıda yazılı eser ortaya koydu. Bu konu da oldukça önemlidir. Çünkü tarih bizim her şeyimiz. Tarihini, geçmişini bilmeyen, geleceğe emin adımlarla ilerleyemez. ”

Fotoğraflarla Gaziantep Savunması’ndan Kesitler 100. Yıl Özel Sergisi, 15 Ocak 2022 tarihine kadar gezilebilecek.

