Polisten kargoyla makaron sevkiyatına darbe

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından bir kargo şirketine ait aktarım merkezine düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 820 bin adet paketlenmiş makaron ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde bulunan bir kargo aktarım merkezine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bir kamyonetin içerisinde 81 adet koli içerisinde toplamda 820 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Kargoyla gönderilmek istenen makaronlara imha edilmek üzere el koyuldu.

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