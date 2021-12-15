Gaziantep FK, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında konuk olacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe galibiyetinin ardından moral kazanan Gaziantep Futbol Kulübü, ligin 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. 1 saat süren antrenmanda Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyen futbolcular takımdan ayrı yenileme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
Gaziantep ekibi hazırlıklarına yarın devam edecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.