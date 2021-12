Esnafa Türk Bayrağı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, esnafa Türk Bayrağı dağıttı

Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehir merkezindeki esnafı ziyaret etti, Türk bayrağı ve Antep Harbi’ni anlatan kartpostallar dağıttı, Gazi şehirlilerle İstiklal Marşı’nı okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde GBB Başkanı Fatma Şahin, kent merkezindeki esnafı gezerek Türk bayrağı ve Antep Savunması’nda verilen destansı mücadeleyi kaydeden kartpostalları hediye etti, İstiklal Marşı’nın 6’ncı kıtasını esnafla okudu. Saha gezisine Gaziantep Kalesi’nden başlayan Başkan Şahin, Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı, Balıklı Parkı, Karagöz Mahallesi, Gaziler ve Mütercim Asım caddeleri gibi esnafın yoğun olduğu bölgelerde ziyaretlerine devam etti.

Öte yandan ziyaretin son durağı olarak belirlenen Karagöz Mahallesi’nde Şahin, Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı cephe ve kaldırım yenileme çalışmalarını inceledi.

“Bugünkü saha gezimizde Gaziantep’in kurtuluşu için esnafımızla şiir okuduk”

Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla kent esnafını ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdiklerini anlatan Başkan Fatma Şahin, “25 Aralık’a hazırlanıyoruz. Cumhurbaşkanımız geliyor. Şehrimizin her yerini bayraklarla donatacağız” dedi. Antep Harbi’nde 6 bin 317 vatanseverin bu topraklar için şehit olduğunu dile getiren Şahin, “Savunmanın ardından verilen destansı mücadele şehrimize Gazilik unvanı getirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk şehre geldiği zaman buranın ikinci bir Çanakkale ikinci bir Plevne olduğunu söyledi. Eğer Gaziantep geçilmiş olsaydı bugün, bu ezan sesi duyulmayacak, Türk bayrağımız bu topraklarda dalgalanmayacaktı. Bizim bu duruşumuz, ecdadın bize verdiği ilhama dayanıyor. İkinci 100’ünci yılımızın destanını esnafımızla yazacağız” diye konuştu. 100 yıl önce yaşananları kartpostala çevirdiklerini aktaran Şahin, “Bugünkü esnaf ziyaretimizde vatandaşlarımızla şiirler okuduk. Onlara Türk bayrakları dağıttık. Yaptığımız işleri anlattık, düşüncelerini aldık. Eksik gördükleri çalışmaları not ettik” ifadelerini kullandı.

“Karagöz’ün cephe ve kaldırım yenileme çalışmalarıyla görüntü kirliliği en aza indirildi”

Saha gezisinde Karagöz Mahallesi’nde yapılan cephe yenileme çalışmalarını da inceleyen Başkan Fatma Şahin, “Gaziantep’in kalbinde olduklarını belirterek, “Bizim çocukluğumuzun geçtiği özel bir alandayız. Dün Kale etrafından başlayarak bugün Karagöz’e geldiğimiz mekanlar bizim anılarımızın biriktiği önemli mekanlar. Ekibimiz Karagöz’de görüntü kirliliğini azaltacak cephe ve kaldırım yenileme çalışması yaptı. Kentimize çok sayıda turist geliyor. Gelen ziyaretçilerimizin bu bölgenin tasarımını beğenmesi ve güzel düşüncülerle buradan ayrılması gerekiyordu. Bu amacımızı gerçekleştirdiğimizi aldığımız güzel eleştirilerden görebiliyorum. Restorasyon faaliyetlerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum tarafından da takdir edilmiş, bu modelin çevre projeleri adına çok gerekli olduğunu söylemişti. Bugün de ekip olarak yaptığımız çalışmaların sonuçlarını gözlemliyor, vatandaşlarımızın yeni taleplerini not ediyoruz” diye konuştu.

