Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi ve İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen "Müzik Yolculuğunda Liderlik Kazanımları” etkinliğinin konuğu ünlü müzik eğitmeni Dr. Benal Tanrısever oldu.

Berlin Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Beethoven Haus, Carnegie Hall ve Lincoln Center ve daha pek çok önemli salon ve orkestralarda konserler veren Dr. Benal Tanrısever, mini piyano resitali ve yapmış olduğu etkileşimli söyleşi ile öğrencilerin ufkunu açtı. Liderlik konusunu notalarla değerlendiren Dr. Benal Tanrısever, Beethoven’ın “Fırtına” eserinden ve kendi hayatından örnekler sundu. HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programa HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte, verdiği mini piyano resitalinin ardından yaptığı konuşmada, herkesin müzikle bir ilişki kurması gerektiğini belirten Dr. Benal Tanrısever, “Liderlik konusunda benim yaptığım hiçbir şey tesadüf değil. Ben kafamda planlıyorum. Önce hayal kuruyorum. Daha sonra bilgiye ulaşarak analiz ediyorum. Ve onu analiz ederek anlamaya çalışıyorum. Daha sonra bütünleştirerek birleştiriyorum. Hayatın her yerinde bu var. Ben müzisyen olduğum için bunu müzikle yapıyorum. Sizler de hayatınızın her alanında bunları yapmalısınız. İleride bir işe başlamak için başvuruya gittiğiniz zaman yeteneklerinize göre değerlendirileceksiniz. Risk alabilen, ekip çalışmalarına uygun olan, kendini iyi ifade eden biri olabilmek için müzikle iletişim kurmanız gerekiyor. Liderliğe giden yol müzikten geçiyor. O nedenle sizlere bir enstrüman çalmanızı, şarkı söylemenizi yani müzikle bir ilişki kurmanızı öneriyorum. Bunlar size çok önemli ve güzel şeyler kazandıracaktır” diye konuştu.

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