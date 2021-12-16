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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Evrensel ANKA’da

İHA

Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Evrensel ANKA’da

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erinç Evrensel, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nin güçlü hekim kadrosu arasında yerini alarak hasta kabulüne başladı.
Hasta memnuniyeti odaklı, ileri tanı ve tedavi yöntemleri ile güvenli ve nitelikli sağlık hizmeti sunan, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. ANKA Hastanesi, uzman hekim kadrosuna Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erinç Evrensel’i dahil etti.
Op. Dr. Erinç Evrensel kimdir
Op. Dr. Erinç Evrensel, 1990 yılında Kayseri’de doğdu. 2006 yılında Kayseri Fen Lisesi’nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başladı. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık ihtisasını İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tamamlayan Dr. Evrensel, Kilis Devlet Hastanesi, İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Sinop Türkeli Devlet Hastanesi’nde görev yaptı.
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erinç Evrensel’in ilgi alanları, estetik cerrahi işlemler, burun, meme, karın estetiği, liposuction, vücut şekillendirme, yüz gençleştirme, dolgu, botox, prp, el kesileri, yüz travmaları, açık yaralar, yanık ve mikrocerrahidir.
Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, BağKur'lu hastalara ulaşan ANKA Hastanesi'nde; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kardiyoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Algoloji ,Beslenme ve Diyetetik , Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları branşları olmak üzere Yeni Doğan Yoğun Bakım, röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri veriliyor.

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