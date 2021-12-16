Gaziantep'te sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte alkolden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Nizip ilçesinde 1315 Aralık tarihleri arasında sahte içkiden zehirlendiği iddiasıyla hastaneye yatırılan 10 kişiden 3'ü dün akşam hayatını kaybederken, 7 kişinin ise tedavisine devam ediliyordu. Gaziantep ve Nizip'teki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören 7 kişiden biri daha hayatını kaybetti. Metil alkol zehirlenmesine bağlı olarak tedavi gören 6 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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