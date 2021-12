Kişiye özel burun estetiği ile doğal burun, sağlıklı nefes Burun estetiği operasyonuyla sağlıklı burunlar

Burun ameliyatına dair merak edilen bilgileri paylaşan Op. Dr. Abdulkerim Başaran, uyguladığı özel yöntemlerle ameliyatlarda başarı oranını yüksek tuttuğunu belirtti.

Burun estetiği (Rinoplasti) ameliyatlarını başarı ile uygulayan Özel Hatem Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Abdulkerim Başaran, rinoplasti ameliyatı hakkında bilgiler verdi. Burun estetiği ameliyatları estetik kaygıları gidermenin yanı sıra hastanın rahat bir şekilde nefes alıp vermesini de sağlıyor. Ameliyatla Farenjit, uyku apnesine bağlı hipertansiyon ve kronik yorgunluk sendromlarının önüne geçiliyor.



“Her yaş grubunda yapılabiliyor”

Burun ameliyatlarının uygun durumun oluşması durumunda her yaş grubunda yapılabilen ameliyat olduğunu aktaran Abdulkerim Başaran, “Yaş ilerledikçe yara yeri iyileşmesi gibi sorunlar olduğundan ve ergenlik çağından önce kemik gelişimi daha tamamlanmadığı için hastalarımıza genel olarak 18 yaşından sonra ve 50’li yaşlardan önce önermekteyiz. İklimlendirme şartları günümüzde ayarlanabildiği için her mevsimde yapılabilecek bir ameliyattır. Genel olarak ameliyattan 6 ila 8 saat sonra hasta taburcu edilebilmektedir. Genelde 3. günden sonra burun içine yerleştirdiğimiz silikon tamponları çıkartmaktayız. 6. günde ise burunun dış kısmını sabitleyen termal alçılarımızı çıkartmaktayız. Cilt yapısına göre 610 gün kadar hastaya burun masajı önermekteyiz. Kısacası 1. haftanın sonunda kişi sosyal hayatına rahatlıkla dönebilmektedir” ifadelerini kullandı.



“Ameliyatta ağrı hissedilmiyor”

Ameliyat esnasında ağrı hissedilmediğini ifade eden Başaran, “Kliniğime ve ön görüşmeye gelen hastalarıma daha önceki hastalarımın(eğer rızası varsa tabi) ameliyat öncesi, sonrası ve uzun dönem sonuçlarını göstermekteyim. “Tıpta hastalık yok hasta vardır” diye bir prensip vardır o yüzden her hastaya özel, başarıyı etkileyen faktörler bulunmaktadır. Özellikle oluşabilecek enfeksiyonlar ve yara iyileşmesi nedenlerinden dolayı diyabet hastalarına bu ameliyat türünü önermiyorum. Her cerrahi işlem gibi bu ameliyat türünün de kendine göre başarı ve başarısızlık oranı mevcuttur. Ancak kendim ameliyatlarımda uyguladığım güncel ve hastaya özel yöntemler ile başarı oranını yüksek tutmaktayım. Bu da bize hasta memnuniyeti olarak dönmektedir” diye konuştu.

